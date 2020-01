Intel slibuje odhalení architektury Xe na herní GDC 2020

Intel na letošním CES ukázal kartu DG1 z generace Xe , a to jak v akci, tak ji samotnou, nicméně podrobnosti o tom, jaké GPU uvnitř ní pracuje a jaké má specifikace, to jsme se ještě nedozvěděli. Víme ale, že karta DG1 bez přídavného napájení použitelným způsobem rozhýbe i hry jako Warframe, což vzbuzuje naději, že grafiky Xe budou mít čím zaujmout.

Intel tak slibuje v podstatě zveřejnit první informace o architektuře Xe, o které jsme se zatím nedozvěděli nic konkrétního, tedy krom toho, že má být mnohem výkonnější než ty předchozí včetně Gen11 v Ice Lake.

Na stránkách GDC 2020 je mimochodem ještě jednou potvrzeno, že produkty založené na architektuře Xe budou vypuštěny na trh letos a slibují výrazné navýšení výpočetního, grafického i paměťového výkonu oproti generacím 9 i 11.

Prezentace na konferenci se bude týkat detailů o hardwarové architektuře připravovaných GPU a celé jejich struktuře, čili toho, z jakých "stavebních kamenů" se skládá. Dozvíme se tak něco o použitých shaderech a jejich spojování do dalších jednotek, ať už půjde či nepůjde o obvyklé intelovské EU. Nevypadá to tak na prezentaci spojenou vyloženě se hrami a výkonem v nich, co je jen dobře, neboť to se může řešit až později.

Nicméně lze očekávat, že Intel se o téma her také otře, když se ocitne na konferenci pro herní vývojáře. Na druhou stranu se ještě těžko dozvíme o tom, jaké konkrétní produkty a s jakým výkonem si pro nás Intel chystá. To bude téma až pro finální představení těsně před vypuštěním na trh.

