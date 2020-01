Intel umožnil novinářům pohrát si s DG1, jaká je?

První karty DG1 se dle Intelu právě dostávají k softwarovým vývojářům, a to pochopitelně kvůli tomu, aby se ti mohli připravit na nástup prvních produktů určených již pro běžné zákazníky. Intel pochopitelně potřebuje, aby se tvůrci softwaru seznámili s jeho novou grafickou architekturou a začali optimalizovat své vlastní produkty, což bude platit bezpochyby i pro herní vývojáře či firmy tvořící herní enginy.

Grafika Intel DG1 přitom není žádné dělo, na což ukazuje už jen ten prostý fakt, že karta nedisponuje přídavným napájecím konektorem, tudíž se vejde do spotřeby 75 W. A pouze z toho můžeme ostatně vycházet, pokud se budeme snažit odhadnout její výkon na základě zkušeností těch několika novinářů, kterým Intel umožnil si vyzkoušet počítač s DG1 a dal jim ji i do rukou. Ti tak mohli zjistit, že celý chladič včetně krytu je hliníkový.

DG1 by se přitom měla dostat v některé formě na trh, ale nelze očekávat, že se s ní Intel bude snažit oslovit majitele desktopů. Může jít o samostatný grafický čip montovaný třeba do AiO počítačů, mobilních počítačů, OEM PC, ale zcela jistě ne o konkurenci samostatně prodávaných desktopových karet. Ty mají i v případě nejslabších modelů výkon, s nímž se DG1 těžko bude moci srovnávat, však aktuální low-end v podání AMD je RX 5500 XT a to ukazuje, jak se výkon (i cena) takových karet postupně zvyšuje. Však ještě předchozí generace obsahovala i volně prodejný Radeon RX 550 s cenou 79 USD a výkonem 1,2 TFLOPS. Nyní je to v případě RX 5500 XT alespoň 169 USD, ale také 5,2 TFLOPS a NVIDIA jde podobnou cestou.

Ale zpět k DG1, na níž si novináři mohli vyzkoušet jedinou hru, Warframe, a to na TV s rozlišením 1080p. Jejich reakce byla taková, že výkon je prostě dobrý a hra byla plynulá. Ale to asi nejlépe ukáže následující video.

Těžko ale můžeme z daného videa zjistit, jakou kvalitu zobrazení Intel zvolil a z ohlasů můžeme zjistit jen to, že se hra jevila plynuleji než na moderních desktopových APU od AMD, což by se ale rozhodně dalo předpokládat.

