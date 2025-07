Intel Titan Lake má dát v roce 2028 sbohem P-Core a E-Core, architektura bude unifikovaná

Mnozí Intelu vyčítají, že ve svých procesorech kombinuje více různých druhů jader, v některých čipech až tři. Vedle výkonnostních P-Core pro vysoký výkon i pro jednovláknové nasazení tu máme obvykle mnohem větší počet úspornějších E-Core s nižším výkonem, výrazně menší plochou a více (Raptor Lake) či méně (Arrow Lake) ořezanou architekturou, a k tomu ještě někdy pár superúsporných jader LP-E Core. Nevýhodou je to, že plánovač ne vždy přiřadí ideální jádro pro dané vlákno, nicméně výhodou naopak je, že většinou běží málo náročná vlákna na úsporných jádrech a procesory Intel mívají nižší spotřebu při nízkém zatížení. Toto rozdělení architektur ale bude mít podle zákulisních informací v budoucnosti svůj konec, na to si ale počkáme ještě několik let.

Letos má přijít mobilní řada Panther Lake (náhrada Lunar Lake) s jádry Cougar Cove pro P-Core a Darkmont pro E-Core, v příštím roce 2026 to má být desktopová i mobilní řada Nova Lake (náhrada Arrow Lake) s P-Core řady Coyote Cove a E-Core se jménem Arctic Wolf. I další generace procesorů Razer Lake, která patrně přijde v roce 2027, si ještě podrží rozdělené architektury, a to Griffin Cove pro P-Core a Golden Eagle pro E-Core.