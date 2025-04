Úniky o AMD Zen 6: prý se jde cestou Intelu, takty přes 6 GHz a LP E-Core s 1W TDP

AMD chystá novou architekturu procesorů Ryzen nazvanou Zen 6. Ta má posunout výkony čipů zase o něco dále, nicméně ne všechny zákulisní zprávy jsou pozitivní. Podle YouTube kanálu Moore's Law Is Dead nás u Zen 6 čeká zhruba 10% nárůst IPC a chiplety zvýší počet jader z 8 na 12, což také znamená, že desktopové procesory budou nově končit na 24 a možná i více jádrech (spekuluje se totiž o jedné novince, která mnohé nepotěší). Dokonce se mluví o tom, že 3D V-Cache by mohla být nově ve vrstvách (takže se spíše dají dvě vrstvy na sebe pro jedno CCD s obřím množstvím cache, než že by se toto množství paměti dalo rovnoměrně na obě CCD). Serverové produkty mají přijít s 32jádrovými chiplety, pokud jde o Zen 6c.

Počítá se s 2nm výrobou u TSMC, přičemž do desktopu má mířit Olympic Ridge. Ten se má vydat cestou, kterou už nějakou dobu razí Intel. Procesory by se měly dostat s frekvencemi přes 6 GHz, což měly procesory Intel Raptor Lake, takže jen doufejme, že to jako u nich moc neodnese spotřeba procesorů. Další vlastností, kterou se mají nové procesory AMD podobat některým Intelům, je přítomnost super úsporných jader LP E-Core. Ta by v procesoru měla být dvě, každé se spotřebou 1W TDP. Mají být jádry pro co nejnižší spotřebu pro nízkou zátěž, nicméně AMD potřebuje vyřešit spíše spotřebu věcí okolo samotných výpočetních jader. Stejně jako u Intelu, i zde máme očekávat okleštěnou architekturu a nižší IPC. Ve výsledku tu tak můžeme mít až 26jádrové procesory (24P+0E+2LPE).

Zen 5 LP má mít dle simulací za předpokladu 4nm procesu asi 65-75 % IPC jader Zen 5 (tedy na úrovni Zen 3) a 50-60 % jejich frekvence. Počítá se tak s takty mezi 2,5-3,5 GHz. Zen 6 LP by měl být na úrovni Zen 4. IOD chiplet má být vyráběn procesem N3P, nicméně mají existovat i varianty s 6nm procesem, kde patrně nebudou LP E-Core. Tyto procesory by měly být na trhu v druhé polovině roku 2026. Mobilní varianty by měly nést jméno Gator Range.

Mobilní sféru pak pokryje Medusa Point. Ve verzi Big by mělo jít maximálně o 14jádrové procesory, a to v chipletové variantě mají mít konfiguraci 12P+0E+2LPE, v monolitické pak 4P+8P+2LPE. Počítá se s 8-16 CU u integrovaného GPU RDNA 3.5+ nebo možná RDNA 4, u které se dosud mluvilo, že v mobilní variantě spíše nebude . Najdeme zde 128bitový řadič pamětí LPDDR5X. Tyto modely mají pokrývat řady Ryzen AI 9, AI 7 a AI 5. Počítá se s N2P pro výpočetní chiplet a N3P pro IOD, v případě monolitické verze má být vše v N3P. Zde se mluví o polovině nebo konci roku 2026.

Medusa Point Small má končit na 8, ale možná i 10 jádrech. Není totiž jasný počet výkonných jader, který bude 2 nebo 4. Úsporná jádra (Zen 6c) budou 4, dále pak zde mají být 2 LPE. Očekáváme tedy konfiguraci 2P+4E+2LPE nebo 4P+4E+2LPE. iGPU má mít jen 4 CU a také zde bude 128bitový řadič pamětí LPDDR5X. Tady má jít o Ryzeny AI 5 a AI 3. Procesory se mají objevit v posledním čtvrtletí 2026.

Následuje Bumblebee. Ten prý bude monolitem, který čekáme až v roce 2027. Má se vyrábět procesem N3C a podle zákulisních informací půjde o 6jádro v konfiguraci 2P+2E+2LPE, čekají se 2 až 4 CU pro iGPU. I tento procesor má mít 128bitový řadič pamětí LPDDR5X.

Jako poslední je tu Medusa Halo. Výkonný mobilní čip má být vyráběn procesem N2P pro výpočetní část a N3P pro IOD chiplet. Ve vrcholné konfiguraci půjde o 26jádro (24P+0E+2LPE) se 48 CU u iGPU. Není ale jasná architektura. Zmiňuje se možnost RDNA 3.5, 4 i 5.