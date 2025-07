Intel údajně připravuje Nova Lake-AX s vysoce výkonným iGPU, obdobu AMD Strix Halo

Nova Lake-AX. AMD počátkem letošního roku představilo Ryzeny AI Max s kódovým označením Strix Halo, což jsou velmi výkonné mobilní procesory pro herní notebooky, které díky výkonnému GPU nepotřebují dedikovanou grafiku. Ostatně nabídka vrcholí modelem Ryzen AI Max+ Pro 395, který má 16 jader CPU, takt až 5,1 GHz a integrované GPU se 40 CU, což je více, než mají desktopové karty Radeon RX 7600. Nyní se proslýchá, že něco podobného by měl chystat i Intel do své řady Nova Lake. O podobných "Halo" produktech se u Intelu spekulovalo už v minulosti, nikdy se ale nestaly realitou. Zda tomu bude u Nova Lake jinak, to se teprve uvidí. Každopádně podle prozatímních informací by tato řada měla nést kódové označení

Bohužel více informací leaker Jaykihn neřekl, takže nevíme bohužel nic moc bližšího. I když čipy Nova Lake mají mít až 52jádrové konfigurace (16P + 32E + 4LPE), u těchto procesorů se předpokládá nižší počet jader. Naopak se nevylučuje, že procesory dostanou větší paměť cache, která by mohla pomoci navýšit výkon iGPU. Neví se ani to, zda budou procesory mířeny do herních notebooků nebo do desktopové sféry, nebo možná obojího, zatím není znám ani počet Xe jader. Zde připomeňme, že desktopový Arc B580 má 20 Xe jader, integrované GPU v čipech Core Ultra 200V (Lunar Lake) je pak maximálně na 8 Xe jádrech. Pokud by to tedy měla být alespoň obdoba Strix Halo a překonávat základní mainstreamová GPU daného výrobce, takový procesor by musel mít cca 24 Xe3 jader nebo více.