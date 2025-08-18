Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel ukázal funkční ARM procesor vyrobený pomocí procesu 18A

Včera, Milan Šurkala, aktualita
I když bude výrobní proces Intel 18A využíván primárně pro interní potřeby Intelu, firma nedopatřením ukázala video, kde byl s jeho pomocí vyroben a otestován procesor na bázi architektury ARM.
Společnost Intel sice chce rozjet výrobu procesorů pro jiné firmy, to se ale stále různě odkládá a posouvá. Proces Intel 18A nakonec bude jen pro interní potřeby s výjimkou nasmlouvaných zakázek pro Amazon a Microsoft, a tak se případní zájemci o výrobu u Intelu dočkají až procesu 14A. Zatímco 18A nakonec většina zájemců nechtěla, stále dávají šanci novějšímu procesu 14A, který testuje např. Apple nebo Nvidia. Před pár dny se však na YouTube objevilo video z dílen Intelu, které prezentovalo čip vyrobený pomocí 18A a nešlo o x86 procesor. 
 
Ve videu, které záhy z YouTube zmizelo (asi se nemělo dostat na veřejnost) totiž bylo u čipu s kódovým označením Deer Creek Falls uvedeno AArch64, což je označení procesorů s architekturou ARM. Procesor měl netradiční počet 7 jader, jedno výkonnostní (P-Core), dvě úsporná (E-Core) a čtyři vysoce úsporná (LP-E Core). Ukázka demonstruje, že proces je opravdu využitelný i pro jiné procesory než x86. Na procesoru běžela zátěž v podobě 3D her, animací nebo streamování 4K videa.
 
Jako první ale bude použit pro výrobu x86 čipů Intel Panther Lake, což mají být nové mobilní procesory Intelu. U nich se předpokládá uvedení prvních modelů na přelomu roku 2025 a 2026 (poslední dobou se to přesouvá spíše na začátek příštího roku) s tím, že až se výroba ustálí a bude mít lepší výtěžnost, přijdou i další modely (SKU) této řady. 
 

