Intel ukázal snadné taktování Arc A750 na 2,72 GHz, vzala si 228 W

Intel pracuje na svých grafických kartách Arc a postupně uvolňuje další informace o nich. Nyní nám Ryan Shrout a Tom Petersen z Intelu ve videu ukázali, jak se nové karty mohou přetaktovávat. V rámci aplikace Arc Control lze ovládat několik parametrů a do demonstrace schopností nových karet vzali model Arc A750 Limited Edition. Pokud jde o označení Limited Edition, nejde o to, že by šlo o nějakou kusově omezenou edici, ale o grafické karty, které vyrábí přímo společnost Intel a nepůjde tak o grafiky jiných výrobců. Petersen zde vysvětlil, že základní takt grafiky je opravdu jen základem, a další vlastnosti jako např. to, jak moc se konkrétní čip vlastně povedl, mohou způsobit, že takt se ve skutečnosti bude pohybovat výše. A750 by tak měla běžet na frekvenci 2050 MHz, nicméně v testu v Hitmanovi 3 byla schopna dosahovat takt 2400 MHz a čip grafické karty si bral necelých 190 W (GPU Power Limit byl ostatně nastaven na 190 W, TDP grafiky by mělo být dle specifikací 225 W).



Když v Arc Control zvyšovali GPU Performance Boost, takt se sice zvyšoval, ale limit spotřeby vystavoval vyššímu výkonu stopku a snímkovací frekvence se z hodnot okolo 90 fps či lehce pod pohnula nahoru o 1 fps, pokud vůbec. Pokud ale GPU Power Limit zvedli na maximální hodnotu 228 W, výkon se hned posunul o něco výše a snímkovací frekvence se začala pohybovat okolo 94 fps. Následně si začali hrát i s přidáváním napětí a čip dostal o 50 mV více, stejně jako mu byl dále lehce navýšen GPU Peformance Boost. Postupně se takto dostali až na zhruba 96 fps, grafická karta si brala limitních 228 W a frekvence se vyšplhala na 2719 MHz. To je o téměř 33 % více než základní takt A750, přičemž hardware jako takový by s velkou pravděpodobností snesl i více.