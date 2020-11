Intel ukazuje výhody nového napájecího standardu ATX12VO

Standard ATX12VO jsme už zmínili na začátku tohoto roku, takže už dobře víme, že jde o zkratku pro Advanced Technology eXtended 12-Volt Only, která jednoduše znamená, že se máme zbavit 3,3V a 5V větví, s nimiž nové zdroje pro ATX12VO vůbec nebudou počítat. Dodávat tak budou pouze 12 V, díky čemuž samy budou moci být jednodušší, hlavní ATX kabel bude menší (viz schema dole) a Intel také mluví o značném dopadu na efektivitu a splnění nových standardů ohledně spotřeby v pohotovostním režimu či v nízké zátěži.

Je ale jasné, že bez problémů se to neobejde a půjde především o napájení úložných zařízení. SATA disky. Konektory SATA Power totiž vedou vedle 12 V právě i 3,3 a 5 V a pokud nějaké zařízení tato dvě napětí potřebuje, bude si je muset buď vytvořit samo z 12 V, anebo se o to musí postarat deska. Vypadá to tak, že bez přechodné nekompatibility mezi starým a novým hardwarem se to neobejde (či případně bez napájecích redukcí), ale vůbec nemusí jít o neřešitelné problémy, na které by nestačily redukce.

Má však smysl se zbavit ostatních napětí a nechat si jen 12 V, ostatně toto napětí už stejně naprosto dominuje z hlediska výkonu zdrojů. Výhodou pak bude vyšší efektivita, jakou ukazuje následující graf, kde máme s modrou křivkou ATX12VO a pak s oranžovou klasický ATX zdroj s 80+ Bronze a se zelenou pak ATX s 80+ Gold. Jde právě o efektivitu ve velice nízké DC zátěži do cca 100 W, kde ATX12VO zcela vede.

První zdroje ATX12VO se objeví v OEM sestavách PC, což je logické, ovšem nás zajímá spíše to, zda a kdy se objeví ve světě DIY a samostatně prodávaných komponent. K tomu se musí rozhoupat především výrobci desek, kteří, pokud to nepůjde jinak, musí počítat s tím, že jejich zákazníci budou potřebovat nový zdroj. Prozatím se dozvídáme jen to, že ATX12VO pro DIY není vyloučen.

klasický 24pinový ATX vedle nového 8pinového ATX12VO





Asi se tak nemusíme obávat toho, že náš nový výkonný napájecí zdroj bude už pro příští generace desktopových platforem nevyužitelný, neboť přinejmenším budeme mít na výběr mezi starým a novým standardem. A i kdyby ATX12VO tak brzy nastoupilo, nejspíš by stačilo využít redukci z 24pinového konektoru na 8pinový, soudě dle popisu pinů a především dle toho, že Corsair už počítá s napájením ATX12VO desek z klasických zdrojů - postačí (v případě plně modulárních verzí) jen dokoupit nový kabel. Navíc bychom neztratili možnost přímo ze zdroje napájet SATA disky a jiná zařízení, která mohou stále potřebovat 3,3 a 5 V.





Přinejmenším společnosti Asus a ASRock už s novým standardem počítají, jak ukazují obrázky nových desek s čipsety Z490, které jsou ale určeny právě jen pro OEM výrobce počítačů.

ATX12VO na deskách Asus Prime Z490-S (left) a Asrock Z490 Phantom Gamer 4SSR

Ty jsou na obvyklém místě vybaveny právě 8pinovým konektorem ATX12VO, dále tu je ještě jeden 6pinový pro posílení napájení a dva 4pinové, na něž se právě mohou připojit zařízení s rozhraním SATA, čili o jejich napájení se už postará deska.



