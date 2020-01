Intel ukázal kartu Xe DG1: "Software Development Vehicle"

Intel sám mluví o kartě Xe DG1 jako o "Software Development Vehicle", takže se tím potvrzuje jedno tvrzení z minulého roku, a sice že DG1 poslouží jako karta pro vývojáře. Nicméně Intel se v poslední době vyjadřuje i v tom smyslu, že bude určena i pro trh, což se konec konců nevylučuje. Ale uvidíme, ostatně obvykle se na trh nejdříve vysílá spíše to nejlepší dostupné z nové generace, přičemž karta DG1 by to být rozhodně neměla.

Tato karta je tak připravována pro různé softwarové vývojáře, kteří se tak budou moci připravit na nástup grafické generace Intel Xe. V této době ji ovšem Intel stále ještě drží pod pokličkou a také je zřejmé, že dosud neukázal opravdové fotografie, ale až na jeden (následující) případ renderované snímky. Z nich je patrné pouze jedno, a sice to, že jde opravdu o slabší kartu, která ani nepotřebuje přídavné napájení, takže si vystačí se 75 W ze slotu PCI Express x16.

Intel DG1 ostatně má spadat mezi nejslabší Xe-LP. Nad ní budou Xe-HP a pak ještě Xe-HPC. Její GPU by mělo obsahovat pouze 96 jednotek EU (Execution Unit), přičemž to není o moc více, než je maximum dosavadních iGPU firmy Intel, a to 72 EU (GT4e). Nicméně EU generace Xe mají být mnohem výkonnější než předchozí.

Dále tu máme řadu snímků z příslušné prezentace, z nichž první ukazuje, že DG1 je snad už nyní rozesílána softwarovým vývojářům, aby mohli optimalizovat pro Xe.

Dále tu máme opět potvrzení, že DG1 bude první samostatné GPU pro běžné spotřebitele určené pro tvorbu obsahu i pro hry.

A opět se také dozvídáme o třech již zmíněných třídách grafik Xe, z nichž bude zájemce o herní PC zajímat především Xe HP. Není zde přitom pevné rozdělení, že Xe LP budou jen ultramobilní grafiky a naopak že Xe HPC budou patřit pouze do serverů.

Nakonec se zase připomíná Odysea, čili dlouhodobý plán Intelu na vytvoření nového ekosystému, jenž tak zahrnuje software Graphics Command Center s příslušnými ovladači, novou generaci procesorů či odhalení Ponte Vecchio. Jde tak v tomto případě o ohlédnutí za předchozím rokem. My bychom ale raději viděli plán na ten letošní rok, ale ten Intel ještě evidentně není připraven odhalit.

