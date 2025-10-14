Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake
Intel při představení nových procesorů Panther Lake uvedl také novou architekturu grafických čipů Xe3, která vylepšuje i výkon pro AI.
Společnost Intel představuje novou architekturu grafických čipů Xe3. Ta se poprvé objevuje v nových procesorech Panther Lake. Zajímavé je to, že označované budou jako B-Series a nikoli C-Series. To by měly být až jejich pokročilejší verze s architekturou Xe3P. Tam se spekuluje o tom, že by mohlo jít o desktopové karty na nové architektuře. 
 
Intel Xe3 4-Core
 
Základní varianta se 4 Xe3 jádry je vyráběna procesem Intel 3 a bude mít 4 MB L2 cache. Najdeme tu 32 XMX jednotek pro AI výpočty a 4 RT jednotky (pro ray-tracing). Toto GPU bude párováno s 8 i 16jádrovými verzemi procesorů Panther Lake. Pro zajímavost, Lunar Lake měl 8 Xe2 jader a 8 MB L2 cache.
 
Intel Xe3 12-Core
 
Mnohem výkonnější 12jádrová varianta (tedy s 12 Xe3 jádry) bude vyráběna pomocí 3nm procesu u TSMC (konkrétně má jít o N3E). Nebude zde ale vše 3násobně tak velké. Zatímco třeba počet XMX jednotek se opravdu ztrojnásobil na 96 a totéž platí o RT jednotkách na 12, L2 cache je dokonce 4krát tak velká a má 16 MB. Naopak počet geo-pipelines a pixel-backends šel nahoru jen dvojnásobně.
 
Intel Xe3 XMX
 
Nová generace má na každé jádro Xe3 8 512bitových vektorových jednotek XVE (ty zvládají o 25 % více vláken, mají nativní ALU se SIMD16 i rozšířenou podporu matematických instrukcí a formátu FP64), dále 8 2048bitových jednotek XMX, o 33 % se pak zvýšila kapacita paměti L1 cache. Jednotky pro akceleraci AI nyní dosahují výkonu až 120 TOPS. Teoreticky by 8 Xe3 jader dosahovalo 80 TOPS, což můžeme srovnat s 8 Xe2 u Lunar Lake, kde šlo o 67 TOPS. Výkon je tak o 20 % vyšší na Xe jádro. Vylepšené jsou i jednotky pro ray-tracing s novými pipeline. Pokud jde o video, je zde hardwarová podpora pro AVC, AV1, VP9, H.265/HEVC, Sony XAVC-H/HS/S, toto vše platí pro dekódování i kódování. Pokud jde o dekódování, tam je i podpora pro VVC. 
 
Intel Xe3 výkon
 
Podle testů by mělo být Xe3 o 50 % výkonnější než Xe2 v Lunar Lake (tady ale není jasné, zda se zde počítá s navýšeným počtem jader nebo nikoli a není to jasné ani z vysvětlivek Intelu - pokud by to bylo srovnání na jádro, šlo by o působivý výsledek, pokud o srovnání celých čipů, šlo by o průšvih, 50% nárůst počtu jader by měl zvýšit výkon o 50 % i bez změny architektury). Pokud jde o srovnání spotřeby při stejném výkonu, nabídne o 40 % více výkonu na watt proti Arrow Lake-H. Srovnání vůči Lunar Lake se už Intel vyhýbá, ale i zde to vypadá, že je novinka lepší a bude na tom asi tak o 20 % lépe.
 

Diskuze (7)
