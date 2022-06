Intel už také zpomaluje najímání nových pracovníků do PC divize

Od Reuters citující firemní oběžník se nyní dozvídáme, že Intel pozastavil nabírání nových zaměstnanců do své divize Client Computing Group (CCG). Jde o jeho nejvýkonnější divizi, která tvoří mimo jiné i procesory pro naše PC, přičemž do té se nedostanou žádní noví zaměstnanci po dobu alespoň dvou týdnů. I to nám ilustruje zřejmý konec boomu technologických firem, který přinesly průvodní projevy pandemie, ostatně o prudkém poklesu v prodejích počítačů se mluví již celou řadu měsíců.