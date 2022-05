NVIDIA polevila v najímání pracovníků, Intel naopak uvolňuje pravidla

Bylo vcelku běžné, že jsme si četli o velkých restrukturalizacích firem spojených s propouštěním stovek i tisícovek zaměstnanců. Dnes se naopak IT firmy o zaměstnance přetahují, což platí zvláště v oblasti výroby čipů a to samozřejmě není jen samotná fyzická výroba, ale také jejich navrhování. NVIDIA ovšem nyní potvrzuje zprávu od The New Indian Express (via THW ), dle níž zvolnila své tempo nabírání nových pracovních sil. Proč?

NVIDIA mluví o makroekonomickém klimatu, respektive konkrétně o rostoucí inflaci, která by teprve mohla výrazně ovlivnit skladbu produktů, za něž lidé utrácejí, což se pochopitelně netýká pouze této firmy. Ovšem zatím se pouze ve spojení s ní dozvídáme o takové reakci, která by mohla představovat počáteční přípravy na znatelné snížení poptávky a výkonu celé firmy.

Dle zdroje, který cituje z interní komunikace firmy NVIDIA, tak pro přijímání nových pracovníků platí i nová pravidla. Jednoduše řečeno, NVIDIA si nyní bude mnohem více vybírat a bylo doporučeno, aby byl přijat jen každý desátý, který bude přizván na pohovor.



Naopak společnost TSMC se letos ozývala spíše s tím, že zoufale potřebuje nové pracovníky pro rozšíření své produkce a ani Intel s AMD nemají dost, ovšem uvidíme, co na to další vývoj. Dle nedávné zprávy však jsou inženýři v Intelu velice vytížení

Z Intelu ovšem přicházejí zprávy, že ten naopak ve snaze přilákat více uchazečů uvolnil svou personální politiku, jak píše The Oregonian . Jde tu o pravidlo, které zavedl někdejší CEO Brian Krzanich v letech 2015 a 2016, kdy Intel propustil kolem 13 tisíc lidí, a přitom stanovil, že bývalí zaměstnanci už obvykle nemohou být znovu přijati. To se pochopitelně netýká vedoucích pracovníků, jichž se s nástupem nového CEO Pata Gelsingera vrátila celá řada.

Hlad po zaměstnancích však nyní dle zdroje způsobil, že zmíněné pravidlo bylo potichu zrušeno nebo je prostě přehlíženo, ostatně Intel vzhledem ke svým plánům potřebuje jen v USA tisíce nových zaměstnanců a to je jen začátek. Pravidlo nepřijímat jednou propuštěné pracovníky se prý přitom nelíbilo jen těm, kterých se to přímo týkalo, ale i lidí, kteří zůstali na svých pozicích a nechápali, proč by se k nim nemohli vrátit jejich zkušení a známí kolegové. K tomu pak jistě mohl přispět i nábor veteránů, které k sobě začal z jiných firem svolávat sám Gelsinger.

Proč ale Krzanich vůbec dané pravidlo zavedl? Obhajoval je slovy, že se snaží vytvořit jinou společnost a že toho nedocílí děláním stále stejných věcí. To se ovšem Intel mohutně snažil o diverzifikaci a jinými slovy o odklon od PC, přičemž právě PC divize byla a stále je tou nejvýdělečnější, jakou Intel má. Především má ale nyní nového šéfa, pod jehož vedením chce Intel pokračovat ve starých šlépějích, takže proč by se nemohli vrátit i dříve propuštění zaměstanci?