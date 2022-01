Intel varuje před poškozením přetaktovaných neodemknutých procesorů

Procesory Alder Lake-S lze vcelku snadno taktovat stejným způsobem jako staré modely z éry Pentia II, a to pomocí základní frekvence. Tehdy šlo obvykle o přepnutí FSB z 66 na 100 MHz a nyní už jde o navyšování základního taktu BCLK, který má výchozích 100 MHz a pomocí násobiče se z něj určuje (nejen) výsledný takt procesoru. Máme tak možnost snadno přetaktovat procesory jako Core i5-12400, i3-12100 či Celeron G6900, který už dosáhl i 5338 MHz, a to pomocí vzduchového chlazení, ne s tekutým dusíkem.

Server THW se také dotázal Intelu , co on na to všechno vůbec říká. V odpovědi se dozvíme, taktování neodemknutých procesorů není kryto žádnou zárukou a může poškodit jak samotný procesor, tak i okolní komponenty. Jinými slovy, Intel se od tohoto způsobu přetaktování distancuje, ale zřejmě mu moc nevadí a nevypadá to, že by se chystal podniknout kroky, jak tomu zamezit. Na druhou stranu se ale dozvídáme, že možnost taktovat pomocí BCLK pramení z jisté chyby v mikrokódu procesorů, což by znamenalo, že Intel by ji mohl v příštích verzích opravit a taktování zamezit. V takovém případě ovšem bude stále možné takty zvyšovat s využitím starších verzí BIOSu.