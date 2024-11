Intel vykázal rekordně vysokou ztrátu, dolů ho táhne Intel Foundry a restrukturalizace

Společnost Intel vydala zprávu o svém hospodaření za poslední čtvrtletí (Q3/24) a opravdu to není moc pěkné čtení. Takto vysokou ztrátu firma ještě nikdy neměla, nicméně je zde nutné podotknout, že o nemalou část tohoto se zasadila restrukturalizace firmy a různé odpisy. Firma za poslední čtvrtletí meziročně (proti Q4/24) snížila své příjmy ze 14,2 na 13,3 mld. USD, což sice není pozitivní, ale také to není nějak extrémní pád (jde o 6 %). Horší je to ale s výsledkem hospodaření. Např. provozní zisk dle Non-GAAP se z 1,9 mld. USD dostal do provozní ztráty 2,4 mld. USD. V případě metriky GAAP ale vykazuje opravdu hodně vysokou ztrátu 9,1 mld. USD. No a když se podíváme na čistou ztrátu dle GAAP, hovoříme dokonce o 16,6 mld. USD. Jinak řečeno, firma vykázala čistou ztrátu 125 %.



Kde se ale něco takového vzalo? 15,9 mld. USD mají na svědomí urychlené odpisy (např. 3,1 mld. z toho u továren pro proces Intel 7), 2,8 mld. USD jsou různé restrukturalizační náklady a podobně. Pokud jde o jednotlivé divize, tak se hodně daří tomu, co by mnozí vzhledem ke stávající situaci na trhu s procesory nečekali. Divize CCG, která má na starosti právě CPU, je u Intelu tou nejziskovější a tvoří většinu příjmů. Ty sice klesly ze 7,9 na 7,3 mld. USD, divize ale tvoří 55 % příjmů Intelu a je 2,7 mld. USD v provozním zisku, což značí velmi dobrou 37,1% provozní marži. Intel zde představil procesory Lunar Lake, v letech 2024 a 2025 předpokládá dodávku 100 milionů CPU pro AI PC. V druhé polovině roku 2025 se pak má představit Panther Lake na procesu Intel 18A.

Divize DCAI, která zahrnuje např. serverové procesory Xeon nebo akcelerátory Gaudi, bohužel neprofituje ze zvýšeného zájmu o AI jako konkurence. Její výsledky spíše stagnují, a tak příjmy stouply jen z 3,1 na 3,3 mld. USD, zisk pak mírně klesl z 0,4 na 0,3 mld. USD. Intel zde připomíná uvedení procesorů Xeon 6 (Granite Rapids) na procesu Intel 3 a brzký náběh velkosériové výroby akcelerátorů Gaudi 3.

NEX věnující se např. síťovým prvkům a edge výpočtům zůstává na příjmech ve výši 1,5 mld. USD, zvýšila ale zisk z 0,1 na 0,3 mld. USD. Tragické výsledky ale vidíme u Foundry. Divize pro výrobu čipů nejenže mírně snížila své příjmy ze 4,7 na 4,4 mld. USD, především ale dramaticky prohloubila ztrátu z 1,4 na 5,8 mld. USD (provozní ztráta přes 134 %). Jak ale již bylo řečeno, 3,1 mld. jsou zde tvořeny odpisy. Pozitivní zprávou do budoucna je dobře postupující vývoj procesu Intel 18A, zisk několika klientů, kteří ho chtějí využít, a 3mld. dotace ze Secure Enclave

Altera snižuje své příjmy ze 735 na 412 mil. USD, zisk se pak z 263 mil. USD scvrknul na pouhých 9 mil. USD. Jako poslední tu máme Mobileye. Ani zde se Intelu moc nedařilo a z příjmů 530 mil. USD se dostal o trochu níž na 485 mil. USD. Bohužel se snížil také provozní zisk ze 170 na 78 mil. USD. Akcie firmy na zprávy zareagovaly výrazným 8% skokem hodnoty nahoru, včera se ale propadly o 3 % níže.