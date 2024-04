Intel začíná vyšetřovat záhadné pády high-endových CPU, zákazníci je vracejí

Intelu mají problém se stabilitou. Jednalo se především o high-endové modely Core i9-13900K a i9-14900K, nicméně potíže byly zaznamenány i na slabších variantách Core i7-13700K a i7-14700K. Původně se zdálo, že za to může Unreal Engine 5, ale pády nebo jiné potíže se objevily i u her na jiných enginech. Prozatím se zdá, že za to mohou příliš vysoké limity spotřeb, kdy někteří výrobci základní desek v zájmu dosažení vyšších výkonů nedodržují stanovené hodnoty MTP a dovolují procesorům běžet bez omezení (lépe řečeno s omezením na nedosažitelných 4096 W). Situace se dále vyvíjí a spíše se dále zhoršuje.

V Koreji údajně dochází k tomu, že zákazníci vracejí i více než deset kusů Core i9 posledních generací denně kvůli různým projevům nestability. Obvykle se objevují hlášky ohledně nedostatku video paměti, ale to se stává i tehdy, když je použita grafická karta s velkokapacitní VRAM. To je ještě ten lepší případ, neboť hra se jen nespustí. Někteří uživatelé naopak reportují, že počítač běžel nejprve v pořádku, ale po několika měsících začal vykazovat stále častější náhodné záseky a modré smrti (BSOD).

ZDNet Korea tvrdí, že zástupce Intelu jim potvrdil, že si je firma vědoma problémů se stabilitou u procesorů Core 13. a 14. generace v některých úlohách a problém začala vyšetřovat. Pokud se s problémem setkáváte, prvotní řešení by měla být kontrola limitů spotřeby v BIOSu. Pokud je výše, než by měl být, je dobré ho nastavit na standardní hodnotu, což by mělo stabilitu vylepšit.