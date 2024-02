Množí se případy pádů high-endových CPU Intelu ve hrách, je několik podezřelých

Procesory Intel Core jsou obvykle považovány za velmi dobré herní procesory, nicméně se ukazuje, že právě (resp. zejména) ve hrách mají nejvýkonnější modely problémy se stabilitou. Týká se to starší i refreshované řady Raptor Lake a především nejvýkonnějších modelů Core i9-13900K a Core i9-14900K, nicméně se objevily i případy, kdy se potíže objevily i u trochu slabších modelů Core i7-13700K a Core i7-14700K.

Prozatímním řešením problému se zdá být lehké snížení taktů např. o 200 MHz, ale to jistě není to nejšťastnější řešení. To by na první pohled napovídalo, že problémem jsou příliš vysoké výchozí frekvence, které tyto procesory stabilně nezvládají. Lidé se snaží problému přijít na kloub a máme tu několik pracovních teorií. Potíže byly ohlášeny nejprve u her na enginu Unreal 5, nicméně ten byl jako zdroj posléze vyloučen, když se začaly množit podobné potíže i v jiných DX12 hrách, které ho nepoužívají.

Seznam problematických her je už poměrně dlouhý, čítá např. Remnant 2 a Vermintide 2, později se přidaly i Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn, Immortals of Aveum, Metro Exodus Enhanced Edition nebo The Last of Us, Part 1, některé hry dokážou spadnout i v 90 % pokusů o jejich spuštění. Ukázalo se, že se tak děje při kompilaci shaderů, takže přežije-li hra (a procesor) tuto kritickou část, obvykle už k pádu nedojde.

Další vyšetřování ukázalo, že nejpravděpodobnější příčinou nejsou ani samotné vysoké frekvence (i když to s tím přímo souvisí), ale nestandardně nastavené limity spotřeby procesorů. MTP těchto čipů je 253 W, jenže některé základní desky mají automaticky nastavenu nestandardní neomezenou spotřebu pro procesor, což znamená 4096W limit. To způsobuje, že procesor není ve frekvencích tak omezován, dosahuje-li svých limitů (protože některé tradiční limity kvůli tomuto vůbec ani nemá), pracuje tak v nestandardních podmínkách mimo výchozí specifikace, a to i přesto, že jde o automatické nastavení základní desky.

Výrobci se někdy snaží z procesorů vyždímat maximum, ačkoli to znamená, že dochází k nadstandardnímu přetaktování nad úroveň toho, jak jsou nastaveny přetaktovávací technologie samotným Intelem. Zatím se zdá, že procesory běží stabilně i s mírně zvýšeným limitem do cca 300 W, ale výše je to už více nejisté.