Intel zřizuje miliardový fond pro výrobní technologie a přidává se k RISC-V

Intel Foundry Innovation Ecosystem je s miliardou dolarů určen pro podporu čerstvých startupů, ale i zavedených firem, které se snaží vyvíjet nové technologie, jež by mohly zásadně ovlivnit výrobu čipů. Pod tím si samozřejmě nemusíme představit jen samotný litografický proces a zpracování křemíkových waferů či pokročilé. Může jít spíše o softwarové nástroje, inovativní technologie pro pouzdření čipů nebo architektury. Intelu jde také o možnost výroby modulárních produktů s otevřenou čipletovou platformou, což umožní v jednom produktu využít i rozdílné architektury, a to jmenovitě x86, ARM a RISC-V.

O to by mohli mít zájem především provozovatelé cloudových serverů, kteří dokáží využít různé specializované akcelerátory určené třeba pro AI. Intel jim nabídne možnost integrovat takové akcelerátory přímo vedle CPU do stejného pouzdra s vysokorychlostním propojením pomocí moderních technologií pro pouzdření.

To celé je pak součástí nové strategie IDM 2.0 v rámci Intel Foundry Services, čili Intel se tímto způsobem bude snažit i rozšířit okruh potenciálních zákazníků, kteří by v budoucnu mohli využít jeho výrobní kapacity.

Sám přitom také vstupuje do organizace RISC-V International a spolupracovat bude s firmami jako Andes Technology, Esperanto Technologies, SiFive či Ventana Micro Systems. To znamená i optimalizaci jeho výrobních procesů pro RISC-V a financování otevřené platformy pro vývoj příslušného softwarového ekosystému.



Iniciativu firmy Intel už ocenila i známá společnost SiFive , kterou se právě Intel loni prý snažil koupit , což nakonec nevyšlo. Dnes máme tak jasný důkaz toho, že Intel má o RISC-V zájem, což bude pochopitelně představovat další vzpruhu pro tuto novou procesorovou architekturu.

