Pokusy Intelu koupit za 2 miliardy USD firmu SiFive údajně selhaly

V podtitulku této zprávy bychom mohli napsat, že dvě miliardy dolarů v tomto případě nebylo dost. Dle Bloombergu se totiž Intel se SiFive nedohodl jednak na výši platby, která tak byla protistranou považována za nedostatečnou a pak nepanovala shoda ani nad tím, jakým způsobem by se SiFive měla začlenit do struktur Intelu a jak by ten měl využít nabízející se technologie.

Nicméně SiFive má dle zprávy Bloombergu stále zájem nechat se koupit některou z velkých technologických firem, k čemuž pak existuje alternativa v podobě IPO, čili prvotní emise akcií a vstup na burzu. Zřejmě si ale firma sama sebe cení na více než 2 miliardy dolarů.



SiFive známe jako přední světovou společnost zabývající se vývojem procesorů RISC-V, který nabízí jiným firmám zakázkové designování SoC s touto architekturou. Je tak vcelku zřejmé, proč o ni Intel měl zájem, neboť by to byla velice užitečná vstupenka do světa RISC-V, který má časem vytvořit především konkurenci pro ARM. Intel by tak dostal možnost tvořit i vlastní velice úsporné/efektivní čipy pro IoT či podobné využití, kde se x86 zrovna nehodí, jak ukázaly neúspěšné pokusy Intelu proniknout s x86 do mobilního světa.

A proč se chce SiFive vůbec nechat koupit, nebo zvažuje vstup na burzu? Odpovědí jsou samozřejmě peníze, či přesněji jde o finance potřebné k dalšímu růstu společnosti, která má zájem mimo jiné rozšířit svůj tým vývojářů CPU ze 200 lidí na dvojnásobek.

