Intel zrušil výkonnější GPU Battlemage, na Arc B770 budeme prý čekat marně

Společnost Intel je konečně docela důstojným konkurentem společnostem AMD a Nvidia na poli grafických karet. Problémem je akorát to, že ve velmi úzkém spektru trhu. Architektura Battlemage už je docela povedená, nabízí slušné výkony, vcelku dobře fungující ovladače a dobrý poměr ceny a výkonu, nicméně náročnější hráči si těchto karet moc neužijí. Karty přišly prozatím jen jako modely Arc B570 s 18 Xe2 jádry, 160bitovou sběrnicí a 10GB VRAM, příp. jako Arc B580 s 20 Xe2 jádry a 12 GB VRAM na 192bitové sběrnici. Tato GPU jsou součástí nižšího mainstreamu, tedy pro méně náročné hráče.

To, že vyšší mainstream v podobě Battlemage s 56 Xe2 jádry (7168 shadery) nebude, to víme už hodně dlouho . Ta by mohla dosahovat na 40 TFLOPS, což je zhruba úroveň GeForce RTX 4070 Ti. Později se chvíli tvrdilo, že maximem by mohla být varianta se 40 Xe2 jádry (5120 shadery), poměrně rychle se to ale ustálilo na tom, že maximem bude GPU s 32 jádry Xe2 (Xe jádra generace Battlemage), tedy se 4096 shadery. Toto GPU mělo být párováno se 16 GB VRAM na 256bitové sběrnici a mělo se stát základem karet, které se pravděpodobně mohly jmenovat Arc B770.