Úniky napovídají, že Intel možná zruší výkonnější GPU Battlemage s 56 Xe jádry

Před pár dny jsme se dozvěděli , že GPUje v zásadě hotové a nyní se ladí především ovladače pro něj. Doufejme, že Intel nezopakuje fiasko z řady Alchemist, kdy ovladače pořádně nefungovaly, spousta her neběžela nebo padala. Současně ale víme, že se je povedlo časem výrazně zlepšit a grafickým čipů dodat mnohem více výkonu , než kolik byly schopny podávat ve hrách při uvedení. Oficiálních informací ze strany Intelu však máme relativně málo, takže se musíme věnovat jen těm neoficiálním (a tedy je nebrat ani jako sliby Intelu).

O Battlemage se toho napsalo už mnoho, ale stále nic moc konkrétního. V minulosti se proslýchalo, že by jejich Boost frekvence měla dosahovat až 3 GHz, později byly informace o něco střízlivější a hovořilo se o 2,8 GHz . Současně se ale tehdy tvrdilo, že by čipy měly výrazně narůst v počtu výpočetních jednotek a ze 32 Xe jader a 4096 shader procesorů jít až na 56 Xe jader a 7168 shaderů. Pokud si to dáme dohromady, to by dostalo hrubý výkon na dvojnásobek, tedy 40 TFLOPS, což je úroveň, kde se dnes vyskytuje končící RTX 4070 Ti. To ale neznamená, že by tam byl nutně i výkon. Prozatím se zdá, že Intel je i s novými ovladači stále někde okolo 15-20 % níže s reálných výkonem, než na kolik by napovídal ten hrubý. Na RTX 4070 by to ale už stačit mohlo. Proslýchá se však, že tato verze s 56 Xe jádry by možná mohla být zrušena.

Důvody by ale neměly být technického původu, že by s hardwarem byl nějaký problém, ale spíše marketingové. Dle zákulisních informací přichází zrušení na přetřes kvůli financím, neboť Intel je na tomto trhu stále nováček a karta v těchto sférách by patrně nenašla mnoho zákazníků (důvěra v Intel je stále dost nízká). Proslýchá se tak, že by vrcholem měla být verze se 40 Xe jádry, tedy 5120 shadery. To by hrubý výkon poslalo na hodnotu 28,7 TFLOPS, tedy zhruba na úroveň RTX 4070. Jenže to by současně znamenalo mezigeneračně poměrně malou vzpruhu. Jak tomu ale nakonec bude, to se pochopitelně teprve ukáže.