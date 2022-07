Intel zveřejnil benchmarky GPU A750: až o 17 % výkonnější než RTX 3060

Intelu. Nedávno jsme tu měli testy Arc A750 Limited Edition. Tentokrát se nám o testy postaral samotný Intel, což budou mnozí kvůli jeho přešlapům v minulosti automaticky brát jako nevěrohodné. Přesto se podívejme, co bylo naměřeno. Testy byly provedeny v 5 hrách při rozlišení 2560×1440 pixelů a zobrazují průměrný počet FPS.

Na internetu se pomalu objevují další a další benchmarky nových grafických karet. Nedávno jsme tu měli testy low-endového modelu A380 , nyní tu máme mainstreamovou verzi. Tentokrát se nám o testy postaral samotný Intel, což budou mnozí kvůli jeho přešlapům v minulosti automaticky brát jako nevěrohodné. Přesto se podívejme, co bylo naměřeno. Testy byly provedeny v 5 hrách při rozlišení 2560×1440 pixelů a zobrazují průměrný počet FPS.

Jak Ryan Shrout z Intelu správně poznamenal, dosažené výsledky nemusí odpovídat rozdílům výkonu ve všech hrách, ale máme to brát spíše jako demonstraci toho, čeho je GPU Arc A750 schopno dosáhnout u tohoto specifického výběru her (implicitně naznačeno, že to platí u her, které Arcu sedí). Např. v F1 2021 je Arc A750 o 17 % rychlejší než GeForce RTX 3060 a v Cyberpunku 2077 pak o 15 %. Dále tu máme ve výčtu Control (+14 %), Borderlands 3 (+13 %) a Fortnite (+6 %). Na další testy jiných recenzentů ve větším počtu her si budeme muset počkat a bude zajímavé sledovat, jaký výkon naměří oni. Co myslíte? Překoná Arc A750 v průměru konkurenční RTX 3060 a jaký bude dle vás rozdíl?