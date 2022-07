Objevil se snímek Intel ARC A750 a další testy low-endové A380

Na YouTube kanále GamersNexus se objevilo nové video, které ukazuje desktopové grafické karty Intelu. Máme zde např. záběry na kartu Intel ARC A750, která má patřit do mainstreamu. Zde se počítá s 384 EU a celkem 3072 jádry, karty by měly mít 12 GB GDDR6 16Gbps paměti na 192bitové sběrnici a TGP se má pohybovat okolo 200 W. Na kartě byly tři DisplayPorty a jeden HDMI.



Většina výše zmíněného videa se ale věnuje něčemu jinému. Tím je low-endová grafická karta Intel ARC A380 od Gunniru. U ní vyšlo především najevo, že grafické karty Intel opravdu potřebují mít aktivováno funkci Resizable BAR. Jde o funkci PCI-Express, která umožňuje přeorganizovat datové přenosy tak, aby mohlo CPU přistupovat k celé grafické paměti najednou a nemuselo postupně vytvářet více menších datových přenosů.

Zatímco u Radeonu RX 6400 se to na výkonu takřka neprojeví (v průměru jen lehce nad 1 %), u Intel ARC A380 je to zásadní a bez Resizable BAR přijdete zhruba o šestinu až sedminu výkonu. To je způsobeno především tím, že výrazně kolísá snímkovací frekvence. Podle testů se tak A380 bez Resizable BAR proti Radeonu RX 6400 propadá asi o 16 %, nicméně s aktivací této funkce to jsou pak 4 % (lépe řečeno 5 %, protože i RX 6400 s aktivací mírně poodskočí nahoru). Rozdílem byly také spotřeby. RX 6400 si vzala okolo 52 W, zatímco Intel až 82 W.