Intelu hrozí dvě hromadné žaloby kvůli nestabilitě procesorů Core 13. a 14. gen.

Kauza nestabilních procesorůje něco, co Intel bude pronásledovat asi ještě hodně dlouho. Pošramocená pověst z posledních let byla poškozena ještě více, a ačkoli by se řešení problému mělo objevit během několika následujících dní, stále tu jsou problémy s tím, že již poškozené procesory tímto nelze opravit. Tyto procesory by mělo být možné vyreklamovat a společnost Intel se také rozhodla prodloužit záruku na tyto procesory o další dva roky . Ani to ale nestačí dvěma právnickým firmám, které by rády podaly na Intel hromadnou žalobu a nyní se snaží sehnat uživatele, jejichž jménem firmu zažaluje.