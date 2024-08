Prodejci v EU zaznamenali až 4× více reklamací Raptor Lake, Intel rozšíří záruku na 4 roky

prodloužení doby záruky na Core 13. a 14. generace (Raptor Lake a Raptor Lake Refresh) o další dva roky. U nás by to tak mělo znamenat 4letou záruku na procesor. Kauza nestabilních procesorů Intel sice bude [snad] mít za pár dní řešení v podobě opravy mikrokódu , to ale pomůže jen těm procesorům, které ještě nebyly poškozeny. Není divu, že se tak zvyšuje počet reklamací procesorů, a Intel, ačkoli neplánuje žádnou svolávací akci, udělal jiný krok, a tona Core 13. a 14. generace (Raptor Lake a Raptor Lake Refresh). U nás by to tak mělo znamenat 4letou záruku na procesor.

Pokud se vrátíme ke zvýšenému počtu reklamací, pak francouzský web Les Numeriques vydal článek, podle něhož procesory AMD mají obvykle okolo 1 % reklamací, zatímco Core 13. generace se mají pohybovat někde kolem 4-7 % a Core 14. generace pak 3-5,25 %. Core 13. generace kvůli delší době na trhu tak mají vykazovat minimálně 4krát vyšší počet reklamací, než je běžné, Core 14. generace se prodávají (a jsou v provozu) kratší dobu, takže tam je to minimálně 3násobek.

Výpočty si ale můžeme zkusit také díky českému obchodu Alza.cz. Ten totiž uvádí reklamovanost jednotlivých produktů i počet prodaných kusů. Tam je to ale jen rozsah, třeba 500+, proto při výpočtech budu počítat se střední hodnotou (rozsah 500-1000 kusů budu počítat jako 750 kusů, rozsah 2000-5000 kusů jako 3500 a podobně). A co jsme se tu tedy dozvěděli?

Celková reklamovanost Core 12. generace činí 0,96 %, v případě řady Core i7-12700 (včetně F, K, KF) je to 0,94 %, Core i9-12900 je to 1,06 %. Mnohem horší je to u Core 13. generace. Tam je celková reklamovanost procesorů 2,45 %, přičemž rodina Core i7-13700 vykazuje 1,98 %, ale Core i9-13900 už 5,04 %. Core 14. generace je na tom o něco lépe, tam je průměr 1,43 %. Překvapivě se moc nevracely Core i7-14700, tam jde jen o 0,85 %, v případě Core i9-14900 je to horší s 3,12 %.

Zatímco tedy u Core i7 extrémní skoky nevidíme (14700 je na tom stejně jako 12700, pouze 13700 je na dvojnásobku), u Core i9 je nárůst reklamovanosti znatelný. 13900 je na tom 5krát hůře než 12900, 14900 pak 3krát hůře, což zhruba odpovídá datům prezentovaným francouzským článkem.

Pojďme se ale podívat i na AMD. Tam je reklamovanost Ryzenů 5000 na úrovni 1,32 %, tedy o něco výše než u Core 12. generace, ale výrazně níže než u Raptor Laků. Zajímavá je ale vyšší chybovost vícejádrových modelů, 5900X má 2,37 % a 5950X dokonce 3,27 %, což je dokonce více než rodina chybových procesorů Core i9-14900. Přitom nejde o nějak malý počet kusů. Tady sice roli hraje i delší doba na trhu, nicméně je patrné, že 12 a 16jádra mají 2-3krát vyšší počet reklamací než modely s jedním CCD.

U novějších Ryzenů 7000 je reklamovanost 1,1 %, přičemž i zde jsou na tom hůře vícejádrové procesory. 7900X(3D) jsou na tom s hodnotami 1,23-1,49 % ještě docela dobře, ale 7950X má 1,89 % a 7950X3D pak 2,14 %. Modely s jedním CCD mají v průměru 0,89 %, modely se dvěma CCD pak opětovně dvojnásobek, 1,68 %.



AMD nicméně výrazně ukazuje prodejní úspěchy. Pokud využijeme výše zmíněné odhady počtu prodaných kusů (které nejsou přesné, ale nějaký odhad dají), tak Intel na Alze prodal cca 20-25 tisíc Alder Lake, cca 7-8 tisíc Raptor Lake a cca 4-5 tisíc Raptor Lake Refresh. AMD je ale na nějakých 90-110 tisících Ryzenů 5000 a 20-25 tisíc Ryzenů 7000.