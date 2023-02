Interiér nového vozu Mercedes-Benz E-Class přinese TikTok i konference přes Zoom

Automobilka Mercedes-Benz stála u zrodu automobilů, a aby neskončila tak, jako mnoho firem v průběhu minulého století, snaží se alespoň trochu přizpůsobit době. Nastupující mladá generace odkojená na telefonech od auta očekává už úplně jiné vlastnosti, než tomu bylo v minulých více než 135 letech automobilismu. Dnes jsou primární informační technologie a funkce spojené s konektivitou, což krásně ukazuje přístup zákazníků v Číně, kde jsou dnešní evropská auta prošpikovaná elektronikou přesto považována za příliš hloupá, zastaralá a nezajímavá. Není důvod pochybovat o tom, že by se to během několika let nedostalo i na starý kontinent.



Mercedes proto představil interiér nové připravované třídy E (E-Class), luxusního sedanu vyšší střední třídy, který se snaží jít trochu s dobou. I když většinou to byla třída S, která byla "věšteckou koulí" ukazující, co bude standardem v nových autech za 25 let, nyní je to nezřídka menší třída E, která získává některé technologie dříve než větší bráška. Nová verze infotainmentu MBUX dělá z E-Class opravdu počítač na kolech.

S balíčkem MBUX Entertainment Plus dostanete připojení 5G a několik nových funkcí. Např. hudba může být vnímána už dokonce třemi smysly. Prvním je samotný sluch (podpora Dolby Atmos), druhým je hmat, resp. vnímání vibrací (Burmester 4D, díky rezonanci vln) a třetím je zrak. Díky ambientnímu osvětlení dokáže tento systém reagovat na hudbu a přizpůsobit světelné efekty hlasitosti a tempu.

K dispozici budou velké displeje pro infotainment a nechybí ani interní kamery. Ty např. zajišťují to, aby obrazovky pohasly, pokud se na ně bude řidič dívat za jízdy, čímž se má zajistit, aby nebyl zbytečně rozptylován např. filmem, který sleduje spolujezdec na předním sedadle. Kamerka ale také umožňuje proměnit tento manažerský sedan v pracovní kancelář a systém podporuje např. aplikaci Zoom a Webex pro telekonference a společnou práci na projektech. Pokud potřebujete provést pracovní jednání, meeting, klidně tak můžete učinit ze sedadla řidiče.