Evropská komise zakazuje svým zaměstnancům TikTok z bezpečnostních důvodů

Že má sociální síťproblémy s podezřením na špehování svých uživatelů a odesílání jejich dat zpět do Číny, není žádnou novinkou. Dlouhodobé problémy s tímto mají v USA, kde se o zákazy přičinil bývalý prezident Donald Trump (zákaz zrušen v roce 2020), FCC chce po Googlu a Applu, ať aplikaci stáhnou ze svých obchodů s aplikacemi, američtí senátoři by chtěli aplikaci znovu zakázat a ředitel FBI označil TikTok za nejlepší čínský špionážní nástroj. A nyní má problém i v Evropě. Evropská komise totiž svým zaměstnancům zakázala používání této aplikace a vyzvala k jejímu odinstalování do 15. března.