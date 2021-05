Írán na 4 měsíce zakázal těžbu kryptoměn kvůli blackoutům

Problémem kryptoměn je extrémní spotřeba elektrické energie (ta několikanásobně převyšuje např. i nabíjení elektromobilů). Rozhodně tak těžba nepomáhá vylepšit stav již tak špatného stavu infrastruktury jako např. v Íránu. Zde jsou jedním ze zdrojů problémů vodní elektrárny, které v dlouhém období sucha nejsou schopny vyrábět dostatečné množství elektřiny, což přispívá k vznikům blackoutů. A když si přisadí ještě energeticky náročná těžba kryptoměn, problém je na světě. Íránská vláda tak vydala zákaz těžby na dobu 4 měsíců a spustit se může až 22. září.



Podle statistik se odhaduje, že se v Íránu těží až 4,5 % všech Bitcoinů (nižší odhady hovoří o 3,4 %, a i to je dost). Země už před nějakou dobou změnila svůj postoj ke kryptoměnám a podle nynějších zákonů se těžaři musí registrovat, platit vyšší částky za elektřinu a současně své vytěžené mince prodávat vládě. I přesto se odhaduje, že je v zemi až 85 % nelegální neregistrované těžby. Ti registrovaní už dobrovolně odstavili své těžařské stroje. V zemi je okolo 50 licencovaných těžařských farem s celkovou spotřebou odhadovanou mezi 209 až 300 MW. S těmi ilegálními by to ale podle odhadů mohlo být až kolem 2 GW (což je ekvivalent výkonu celých Dukovan).



Ceny souvisejících / podobných produktů: