Island nejlepší zemí na těžbu kryptoměn: stabilní politika a levná čistá energie

I když se propagace a těžba kryptoměn často spojuje se El Salvadorem , který má jako jednu z oficiálních měn kryptoměnu Bitcoin, takovým tichým premiantem je evropský. Nevytěží sice nejvíce kryptoměn, nicméně má několik prvenství, které z něj dělají nejstabilnější zemi pro těžbu kryptoměn na světě. Tvrdí to Jaran Mellerud z analytické společnosti Arcane Research. Islandští těžaři mají v průměru odběr elektrické energie okolo 120 MW a na celosvětové hashrate se podílejí cca 1,3 %. Díky tomu, že Island má jen 370 tisíc obyvatel, vykazuje největší hashrate na obyvatele.

Otázkou je, v čem je Island tak výjimečný. Na rozdíl od několika zemí, kde se kryptoměny těží ve velkém, je zde poměrně stabilní politická situace a vstřícný přístup k těžbě kryptoměn, které se vláda nesnaží nadměrně házet klacky pod nohy. Velkou výhodou Islandu je to, že je energeticky (co se týče elektřiny) naprosto izolovaný od zbytku světa, takže se ho vůbec netýká nynější situace kolem cen elektrické energie. Island si veškerou elektřinu vyrábí sám, a to ze zhruba 69-73 % pomocí vodních elektráren a z 27-31 % to jsou pak geotermální elektrárny. Cena elektřiny je tak přijatelná a především jde o ekologicky dosti čisté způsoby s malým dopadem na životní prostředí.



Island nicméně další elektrárny moc nestaví, takže pro nově příchozí farmy by mohl vzniknout problém s tím, kde vzít elektrickou energii. Tu má Island pro své nynější potřeby, ale potřeby dalších farem by mohly být problematické. Trochu se ale asi bude muset stavět, protože Island ve velkém šlape do elektromobility a bude pro ně potřebovat elektřinu. Po Norsku je Island 2. zemí na světě s největším poměrem elektromobilů v nových registracích. Elektromobily zde mají cca 60% poměr na trhu s novými auty a pokud se započítají plug-in hybridy, dostáváme se k 85 %.

Je tak paradoxní, že navzdory všeobecnému přesvědčení o nevhodnosti elektromobilů pro severské podmínky to jsou právě severské země, které vedou v prodejích, což je ale do značné míry dáno i pobídkami a dotacemi. V případě Islandu se to dá chápat i z toho důvodu, že zatímco izolovanost je výhodou pro ceny elektřiny, naopak je pohromou pro ceny tradičních fosilních paliv. 100 km s benzínovým autem se 7litrovou spotřebou tu ujedete za 350 Kč, s elektromobilem se 17kWh spotřebou na 100 km a započtením třetinových ztrát to vyjde na cca 55-70 Kč. Každý rok tak při ujetí průměrných 13,5 tisíc km tak na "palivu" elektromobil ušetří cca 38-40 tisíc Kč.