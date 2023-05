Jaký je zájem o GeForce RTX 4060 Ti? Data napovídají, že téměř nulový

Nvidia nás sice potěšila tím, že u GeForce RTX 4060 Ti jako u první karty architektury Ada Lovelace proti předchůdci nezvedala ceny, nicméně se zdá, že to zdaleka nestačí. Za danou částku a v této výkonnostní třídě by už každý očekával více než 8 GB VRAM a je možné, že právě nízká kapacita paměti v kombinaci s cenou je důvodem, proč je

Jeden z dalších nejmenovaných řetězců se měl nechat zákulisně slyšet, že neočekává, že by další kusy RTX 4060 Ti objednával ještě několik dalších měsíců. Data z německého obchodu Mindfactory napovídají také velmi špatné výsledky. V prvních 12-14 hodinách prodejů se mu např. v lednu povedlo prodat 400-450 kusů RTX 4070 Ti (v tweetu níže je chyba u RTX 4070 Ti), u RTX 4070 to bylo stále docela slušných 315 kusů. A co RTX 4060? Hovoří se o 20-30 kusech. Během několika hodin tak prodejce snížil jejich ceny o 20 EUR pod MSRP na 419 EUR, nicméně nyní jsou už zase výše. Dnes po více než 3 dnech prodejů jich bylo prodáno něco mezi 30-60 kusy, můžeme tak předpokládat pravděpodobně asi něco okolo 40-50. Pokud jde o nejprodávanější grafiky na Amazonu, tak tam je na tom nejlépe RTX 4060 Ti od Zotacu na 39. pozici a pak od Asusu na 55. místě. To jsou jediné dvě RTX 4060 Ti v Top 100.



nVidia GPU launches 2023: Graphics cards sold at german retailer 'Mindfactory' at launch day (incl. night, ~12-14h after launch)



4070Ti (Jan): ~540 units

4070 (Apr): ~315 units

4060Ti (May): ~30 units — 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 25, 2023

Otázkou je, jak na tom bude v červenci RTX 4060 Ti 16GB. Ta odstraní problém s pamětí, na druhou stranu má být o 100 USD dražší (499 USD). Myslíte, že Nvidia do té doby sníží stanovenou cenu, nebo na dané ceně zůstane a možná půjde o podobný propadák? Nebo si myslíte, že díky větší paměti budou zákazníci mnohem více ochotni si připlatit?