Japonci vyvinuli nové organické solární články, mají 8,7% účinnost

Budoucnost solární energeticky bude asi docela různorodá. Doby, kdy se spoléhalo jen na křemík, už končí. Zatím sice hraje prim, ale perovskitové modely se pomalu blíží do prodeje s tím, jak se zvyšuje jejich účinnost a prodlužuje životnost. Na jejich nějaké větší rozšíření si ale ještě několik let určitě počkáme. Vývoj ale směřuje i do organické oblasti, kde je zatím problémem nízká účinnost. Ta je dle vědců z Kanazawa University v Japonsku jen okolo 4 %, ačkoli není to tak dávno, co byly reportovány organické články se 14,5% účinností . Nízká účinnost ale není jediným problémem organických článků.

Dalšími problémy jsou v nedostupnosti organických průsvitných materiálů s dobrými schopnostmi vedení elektrického proudu. A aby toho nebylo málo, mají podobné potíže jako alternativy v podobě problematické výroby. Organické články jsou sice samy o sobě z relativně ekologických materiálů, jejich výroba ale až tak ekologická není kvůli použití silných kyselin a vysokých teplot přes 150 °C. Nové organické články ale tyto problémy řeší. Jsou vyrobeny z vodivého polymeru PEDOT:PSS, který je možné vyrábět bez silných kyselin nebo zásad, k výrobě stačí také nižší teplota okolo 80 °C a má dostatečnou vodivost.



Vědci také zapracovali na problematické výrobě z pohledu toho, že vrstvením se často poškozují níže položené vrstvy. Toto se vyřešilo novou metodou laminování elektrody z uhlíkových nanotrubiček. V procesu se elektrody vyrábí separátně na speciálním filmu a až poté se připojují, což má odstranit problém s případnými poškozeními. Výsledné solární články dosáhly 8,7% účinnosti, což sice není mnoho, ale pokud by bylo možné takové články vyrábět levně a současně ekologicky, i to by mohlo posloužit k pokrytí mnoha dnes nevyužitých ploch (ideálně ne na polích, ale např. na stavbách a jiných nevyužitých prostorách). Další vývoj se chce soustředit na zvýšení vodivosti elektrod.