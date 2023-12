Organické solární články dosáhly rekordní 14,46% účinnosti

Solární panely máme spojené především s křemíkovými materiály, nicméně zdaleka nejde o jedinou koncepci, která je možná. V posledních letech se hodně mluví o perovskitech, které přináší výhodu v citlivosti na jiné složky světla (proto se často zkouší kombinovat s křemíkovými), zatím ale většinu z nich trápí mizerná životnost. Další alternativou jsou organické solární články (OPV). Doktor Christoph Brabec z FAU a jeho tým vyvinuli nový typ organických článků, která dále zvyšuje účinnost, která se začíná přibližovat těm dnes už běžně používaným.



Organické články mohou být flexibilní a průhledné, díky čemuž se dají použít např. na okna, kde mohou mít i funkci tónování, další využití by teoreticky mohly mít i v zemědělství jako krytiny, které by propouštěly část světla a další část by konvertovaly na elektřinu. Výhodou by mohla být i ekologičtější výroba a tedy méně negativní dopady na životní prostředí (tedy jejich rychlejší "splacení" v ekologickém smyslu). Jako tomu bylo u perovskitů, tak i zde je počátečním problémem účinnost u prvních generací. Ta se teprve před několika lety konečně začala pohybovat i ve dvouciferných číslech. Nejnovější Brabcův počin dosahuje dokonce rekordní účinnosti 14,46 %.

Toto číslo je sice stále o několik procentních bodů nižší než u křemíkových panelů (v procentech bychom hovořili o 20-35 %), nicméně už to není tak velký rozdíl jako v minulosti. Tým vylepšil aktivní materiály, současně také redukoval plochy inaktivních částí díky využití tenčího laseru, který plochu panelu dělí na individuální články. Rovněž se zapracovalo na lepší homogenitě povrchových vrstev. Nezodpovězenou otázkou je životnost a to, kdy by se něco takového mohlo objevit na trhu.