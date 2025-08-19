Aktuality  |  Články  |  Recenze
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Japonská Softbank investuje 2 mld. USD do Intelu, akcie míří vzhůru
Intel bude mít několik nových velkých akcionářů. Nejenže by do něj měla vstoupit americká vláda, nemalý balík akcií chce koupit také japonská banka Softbank.
Společnost Intel je na tom poslední roky dost špatně, poslední dny ale vypadají trochu více pozitivně. Americký prezident Donald Trump chce, aby do firmy vstoupil stát a získal přibližně 10 % akcií konverzí vládních grantů na akcie. Není to ale zdaleka jediná vzpruha pro Intel. Japonský investiční obr, společnost Softbank, která mimo jiné vlastní společnost ARM (prodej společnosti Nvidia nakonec neprošel), totiž chce do Intelu investovat zhruba 2 miliardy USD. Při dnešní valuaci společnosti necelých 104 mld. USD by tak koupila asi 2 % firmy. Softbank by měl zaplatit 23 USD za akcii Intelu, přičemž společnost včera uzavřela na 23,66 USD za akcii. Nyní v pre-marketu vzrostla hodnota o 5-6 % a motá se kolem hranice 25 USD za akcii. Na jaké hodnotě ale nakonec zavře, to ukáže až dnešní obchodování.
 
Investice by měla pomoci zlepšit pokročilou výrobu polovodičů na území USA a dále ji rozšířit, přičemž Intel by v tom měl hrát kritickou roli. Také je cílem, aby se Intel více podílel na revoluci v oblasti AI, ve které zatím ztrácí, pomoci by to mělo i v cloudových výpočtech a infrastruktuře nových generací. Softbank se po dokončení transakce stane pátým největším akcionářem Intelu. CEO Intelu, Lip-Bu Tan, ocenil důvěru, kterou do Intelu vkládá Softbank a její šéf Masayoshi Son, se kterým Tan spolupracoval už desetiletí. 
 
Zdroj: cnbc.com, group.softbank, bbc.com, ilustrační foto (autor: Nick Knupffer, CC BY-NC-SA 2.0, přes Flickr)

