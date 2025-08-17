Polostátní Intel? Americká vláda zvažuje nákup akcií Intelu, jejich hodnota roste
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Před pár dny chtěl americký prezident Donald Trump vyšachovat nynějšího CEO Intelu z vedení firmy kvůli jeho vazbám na Čínu. Nyní je to úplně jinak a stát by měl do Intelu investovat.
Situace kolem společnosti Intel se dále vyvíjí a je to jedna zajímavost za druhou. Je to jen několik dní, co se začaly probírat vazby současného CEO firmy, Lip-Bu Tana, na Čínu, načež americký prezident Donald Trump požadoval jeho urychlené odvolání. Trump se s nynějším CEO sešel a výsledkem schůzky není odvolání, nýbrž možná ještě těsnější spolupráce americké vlády a Intelu. Podle serveru Bloomberg totiž přichází na přetřes možnost, že by americká vláda koupila část podílu v Intelu, který by se tak stal společností s nezanedbatelným státním podílem (není však jasné, s jak velkým). To by nemuselo být tak překvapivé i z toho důvodu, že se Intelu týkají různé státní zakázky včetně CHIPS and Science Act pro program Secure Enclave, kde má na dotacích dostat 3 mld. USD. Ostatně i kvůli tomu, že je Intel součástí tohoto bezpečnostního programu, celá kauza s čínskými vazbami Tana vlastně vznikla.
Předpokládá se, že vstup americké vlády do Intelu by mohl pomoci společnosti podpořit výstavbu nové továrny v Ohiu, která se má stát největší továrnou na čipy v USA. Ta prozatím jen nabírá zpoždění a v poslední době se předpoklad jejího spuštění posunul až někam do 30. let. Informace se setkaly s příznivou odezvou investorů, kdy akcie na tuto možnost ve čtvrtek reagovaly 8% vzestupem ze 22,2 na 23,9 USD a v pátek šly nahoru ještě o další 3 % na nynějších cca 24,6 USD za akcii. Opětovně je nutné připomenout, že jde o zákulisní, tedy nikoli oficiální informace.
