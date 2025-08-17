Aktuality  |  Články  |  Recenze
Polostátní Intel? Americká vláda zvažuje nákup akcií Intelu, jejich hodnota roste

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Polostátní Intel? Americká vláda zvažuje nákup akcií Intelu, jejich hodnota roste
Před pár dny chtěl americký prezident Donald Trump vyšachovat nynějšího CEO Intelu z vedení firmy kvůli jeho vazbám na Čínu. Nyní je to úplně jinak a stát by měl do Intelu investovat.
Situace kolem společnosti Intel se dále vyvíjí a je to jedna zajímavost za druhou. Je to jen několik dní, co se začaly probírat vazby současného CEO firmy, Lip-Bu Tana, na Čínu, načež americký prezident Donald Trump požadoval jeho urychlené odvolání. Trump se s nynějším CEO sešel a výsledkem schůzky není odvolání, nýbrž možná ještě těsnější spolupráce americké vlády a Intelu. Podle serveru Bloomberg totiž přichází na přetřes možnost, že by americká vláda koupila část podílu v Intelu, který by se tak stal společností s nezanedbatelným státním podílem (není však jasné, s jak velkým). To by nemuselo být tak překvapivé i z toho důvodu, že se Intelu týkají různé státní zakázky včetně CHIPS and Science Act pro program Secure Enclave, kde má na dotacích dostat 3 mld. USD. Ostatně i kvůli tomu, že je Intel součástí tohoto bezpečnostního programu, celá kauza s čínskými vazbami Tana vlastně vznikla.
 
Předpokládá se, že vstup americké vlády do Intelu by mohl pomoci společnosti podpořit výstavbu nové továrny v Ohiu, která se má stát největší továrnou na čipy v USA. Ta prozatím jen nabírá zpoždění a v poslední době se předpoklad jejího spuštění posunul až někam do 30. let. Informace se setkaly s příznivou odezvou investorů, kdy akcie na tuto možnost ve čtvrtek reagovaly 8% vzestupem ze 22,2 na 23,9  USD a v pátek šly nahoru ještě o další 3 % na nynějších cca 24,6 USD za akcii. Opětovně je nutné připomenout, že jde o zákulisní, tedy nikoli oficiální informace.
 

