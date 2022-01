Japonský prodejce začal nabízet GPU lootboxy, protože proč by ne?

Možná že se Amazon vedle lootboxů v počítačových hrách inspiroval také japonským automatem, který nabízí ke koupi procesory , jejichž typ zákazník pozná až po zaplacení a rozbalení. Jde v zásadě o loterii, v níž vyhrává každý, ale většinou to bude již nějaký téměř muzejní kousek a nyní tu máme to samé s GPU a jde opět o nabídku z Japonska a tamních podnikavců využívajících platformu Amazonu.

Jde tu jednoduše o krabici, kterou si za 100 dolarů objednáme na Amazonu a ve které s určitou pravděpodobností můžeme najít různé modely grafických karet. Jistí si můžeme být pouze tím, že nějaká karta tam bude a že samotný prodejce na tomto modelu prodeje rozhodně tratit nebude. Jak ostatně také může opravdu zaručit, že zákazníci kupující si zajíce v pytli mají skutečně možnost narazit na moderní a výkonnou kartu?

Prodejce zákazníky přesvědčuje, že tu platí jisté procentuální zastoupení určitých generací grafických karet. Nejmenší a jen dvouprocentní šance je tu na objevení karty z moderních generací RTX 3000 a RX 6000, což samozřejmě neznamená, že půjde rovnou o výkonný model, ačkoliv prodejce se dušuje, že má připraveny i karty jako RTX 3090 či RX 6900 XT.

Se zvyšujícím se stářím karet rovněž rostou i šance zákazníků, ovšem s tím, že sedm z deseti karet budou patřit do série GeForce 8 / Radeon RX 200, anebo půjde dokonce o něco ještě staršího, co už navíc možná ve své době patřilo do low-endu. Jinými slovy, většina takto prodaných karet může být bezcenný šrot, který bledne i vedle moderních integrovaných GPU. Prodejce sice ujišťuje, že všechny karty stojí za vynaložené peníze, ale to je pochopitelně nesmysl, neboť pak by z jeho hlediska nešlo o prodej se ziskem, ale o charitu.

Další věc je ta, že prodejce z pochopitelných důvodu neumožňuje zakoupené zboží vrátit a je velká otázka, jak se na tuto podmínku bude tvářit samotný Amazon.



