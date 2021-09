Japonský automat na procesory je ve skutečnosti výherní stroj

Fotografie automatu s procesory Ryzen se objevily už před několika dny, přičemž to vypadalo, že nejde o zrovna zajímavé téma. Prostě zaplatíme a automat nám vydá žádané zboží, což sice není zrovna obvyklý způsob a také lze těžko říci, kdo by takové nakupování mohl preferovat a proč by vůbec někdo měl chodit k automatu pro nový procesor. Nyní ale přichází informace, které to vše vysvětlují. Nejde totiž o prodejní automat, ale o výherní automat.

V japonském městě Nagoya tak můžeme zkusit své štěstí a vyhrát relativně moderní procesor. Automat přitom za svým sklem ukazuje krabice s procesory Ryzen 5 5000 i Ryzen 5 3000, jenomže tyto obaly většinou nemají nic společného s tím, co najdeme uvnitř.

Zájemci mohou zkusit své štěstí a za 1000 jenů (cca 200 Kč) si koupit lístek, který pak uplatní v automatu a pak mají mít šanci 1:30, že získají krabici, v níž se nachází procesor AMD Ryzen generace Zen 2. Spíše ale získají postarší procesor z řad Intel Pentium, Celeron nebo AMD Athlon, který si budou moci doma spíše jen vystavit.

Nejde tedy o nový způsob nakupování procesorů, ale spíše o hazard a ze strany prodejců o způsob, jak se zbavit takových procesorů, které by jinak udali velice těžko.

