Je to oficiální: Windows 10 mají 1 miliardu aktivních uživatelů

I když to trvalo mnohem déle, než bylo původně plánováno,se konečně podařilo překonat jednu miliardu aktivních uživatelů operačního systému(v průběhu měsíce). Toho chtěl původně dosáhnout už v roce 2017, tedy 2 - 2,5 roku po představení systému, ale především kvůli neúspěchu jeho mobilních verzí Windows a telefonů Microsoft Lumia mu to nakonec trvalo zhruba 5 let místo dvou. Nyní se dočkal, a ačkoli podezřelé zprávy o překonání miliardy se objevily na italských stránkách Microsoftu už koncem ledna, doopravdy se tak stalo až nyní.