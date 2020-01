Jedny z prvních pamětí DDR5 se ukazují na modulu RDIMM

Paměti DDR5 byly ohlášeny již před řadou let jako nástupci DDR4 a my jsme o nich mluvili právě třeba v době, kdy DDR4 vstupovaly na trh s běžnými PC (HEDT procesory je měly už dříve). Tehdy přišla éra procesorů Intel Skylake, čili i první opravdové 14nm generace, která byla široce dostupná v mobilních i desktopových verzích. Tehdy jsme ovšem ještě netušili, že právě v případě desktopů s námi Skylake vydrží nejspíše stejně dlouho jako samotné paměti DDR4. Ale to ještě uvidíme.

Generace pamětí DDR4 tak z pohledu běžného uživatele pořizujícího si běžné desktopy či notebooky nastoupila v roce 2015, přičemž DDR5 ji v tomto ohledu zcela jistě letos nenahradí a možná že ani v příštím roce. Co se týče Intelu, v jeho případě o plánech s přechodem na nové paměti nevíme zhola nic (krom serverů) a AMD na DDR4 postaví ještě chystané Zen 3, ovšem Zen 4 by už mohly využít právě DDR5 a díky nim bychom se mohli těšit i na vzpruhu pro grafický výkon jednotek APU. Brzy to však nebude a dříve nastoupí právě servery.

My se není můžeme podívat na jedny z prvních DDR5 RDIMM (Registered/Buffered DIMM), což jsou tak paměti pro servery, které využívají velké kapacity RAM. K vidění byly na CES 2020 a jak lépe ukazuje druhý snímek, jsou tu dvě řady celkem dvaceti čtvercových pouzder s celkovou kapacitou 64 GB a výkonnostním ratingem PC5-4800 na modulu s označením HMCA8GR8MJR4C-EB.

Pouzdra s paměťovými čipy od SK Hynix nesou označení H5CNAG4NMJ a usazeny jsou v zeleném PCB s 288 datovými a napájecími piny, přičemž zámek konektoru pochopitelně zabrání tomu, abychom mohli takový DIMM nainstalovat do nevhodného slotu.

Aktuálně není jasné, kdy přesně můžeme očekávat vůbec první systémy s DDR5, které se objeví na trhu. Dříve se mluvilo právě o tomto roku, ale asi nikdo by se nedivil, kdyby to bylo až v tom příštím. V případě AMD tak snad můžeme celkově mluvit o generaci Zen 4 a kdo ví, třeba to v ní budou jen serverová CPU. Intel ovšem už potvrdil, že právě v rámci serverů chystá podporu DDR5 pro chystané Xeon "Sapphire Rapids".

