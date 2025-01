K 2nm Samsungu chce prý přejít Qualcomm i Nvidia, TSMC začíná být příliš drahé

TSMC je jedničkou ve výrobních procesech, nicméně v budoucnu možná ztratí trochu tržního podílu. Prosakují zprávy o tom, že její nejnovější 2nm výrobní proces nemá mnoho zákazníků. To je ve velkém kontrastu s předchozí situací, kdy se o nejnovější proces společnosti praly a obvykle to vyhrál Apple pro své procesory pro telefony iPhone a notebooky MacBook. Jenže už víme, že Apple se do 2nm výroby u TSMC moc nehrne. Důvodem mají být vysoké náklady kvůli ne úplně ideální výtěžnosti. Ta není sice nějak špatná, ale není ani dostatečně dobrá na to, aby byla cena zde vyráběných čipů akceptovatelná. Apple tak chce letos 2nm proces přeskočit a nové procesory vyrábět na vylepšeném procesoru TSMC N3P. Na 2nm výrobu chce přejít později.

Mohlo by se zdát, že by tuto situaci mohly uvítat jiné společnosti, které by po dlouhé době mohly mít přístup k nejmodernějšímu procesu od TSMC. Jenže ani ty se do toho kvůli vysoké ceně nehrnou. Proslýchá se, že Qualcomm nechce další verze procesorů Snapdragon 8 Elite vyrábět u TSMC, ale poohlíží se u Samsungu a jeho 2nm procesu. Jenže i tady je otázkou, jaká bude vlastně výtěžnost. Víme, že u druhé generace 3nm procesu je na tom Samsung velmi špatně. Bude na tom 2nm výroba lépe? Těžko říci, teoreticky se něco takového spíše nedá předpokládat.



Výrobní byznys Samsungu by ale mohl mít ještě jednu velmi významnou vzpruhu. Samsung Foundry využívala Nvidia u grafických karet GeForce RTX 3000 a zákulisní informace mluví o tom, že by se Nvidia mohla k Samsungu v případě 2nm procesu vrátit. Ten by tak měl už dva velké zákazníky, kteří by chyběli u tchajwanské společnosti. Jak se zdá, o dalším možném procesu Intel 18A ale společnosti moc neuvažují. Každopádně je potřeba připomenout, že jde jen o zákulisní neověřené informace, a tak je také potřeba je brát.