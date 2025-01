Opět se mluví o tom, že Apple přejde na 2nm proces TSMC později, má "nízkou" výtěžnost

Společnost Apple už je nějakou dobu tou první, která využívá nejmodernější výrobní proces od tchajwanské firmy TSMC, nicméně v případě 2nm procesu si možná dá pauzu. Už před měsícem pronikly na světlo světa zprávy, že ho možná pozdrží a nasadí až o rok později kvůli vysoké ceně vyrobených čipů. Nyní se objevila další zpráva, která tyto zvěsti potvrzuje (nikoli oficiálně). Apple A19 v telefonech iPhone 17 by tak měl být stále na 3nm výrobním procesu a znovu se tak předpoklad na zavedení 2nm výroby posouvá až na Apple A20 ve smartphonech iPhone 18, jejichž uvedení se očekává v září roku 2026. Spolu s tím to také znamená, že Apple M5 pro tablety iPad a notebooky MacBook budou stále 3nm a nikoli 2nm. Ostatně už před nějakou dobou se mluvilo o tom, že Apple měl objednat jejich výrobu pomocí starší varianty.

Vysoká cena má být podle všeho způsobena nízkou výtěžností. Slovo "nízká" je zde ale trochu přehnané, spíše jen není dostatečně vysoká. TSMC podle zákulisních zpráv nebojuje s velmi nízkými hodnotami jako Samsung, kde se jeho druhá generace 3nm procesu údajně potácí někde kolem 20 %, jen se ještě nedostalo na "zdravých" 70 %, které se považují za rozumný standard. Zprávy zmiňují, že výtěžnost se pohybuje okolo 60 %, což na výrobní proces v této fázi vývoje a nasazení není špatné číslo, nicméně to znamená cenu zhruba 30 tisíc USD za wafer, a to je mnoho i pro Apple. Zlepšení výtěžnosti o pár procent by mohlo cenovku srazit o několik tisíc USD dolů. Je také možné, že Apple nevidí v novém procesu výrazný technologický přínos, který by ospravedlnil vysokou cenovku.