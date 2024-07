Kalkulátor Seasonicu zmiňuje nepředstavené Radeony včetně RX 7990 XTX

Seasonic Wattage Calculator se nám včera postaral o informace ohledně spotřeb grafických karet AMD, ve výběru se objeví i karty, které nikdy nespatřily světlo světa. Stejně jako v případě Nvidie, ani zde není jasné, zda si Seasonic tyto karty na základě svých odhadů vymyslel stejně jako doporučený výkon zdroje pro ně, nebo zda má skutečné informace o kartách, které AMD plánovalo (a možná stále ještě plánuje). Může tak jít jen o názvy „co by kdyby“, ale také je zde možnost, že AMD chystá nějaké další rozšíření nabídky nebo „refresh“, který by mohl přinést vyšší výkony. se nám včera postaral o informace ohledně spotřeb grafických karet GeForce RTX 5000 s architekturou Blackwell, nyní se objevuje znovu, a to v souvislosti s konkurenční firmou AMD. Pokud do něj totiž zadáte grafické karty od, ve výběru se objeví i karty, které nikdy nespatřily světlo světa. Stejně jako v případě Nvidie, ani zde není jasné, zda si Seasonic tyto karty na základě svých odhadů vymyslel stejně jako doporučený výkon zdroje pro ně, nebo zda má skutečné informace o kartách, které AMD plánovalo (a možná stále ještě plánuje). Může tak jít jen o názvy „co by kdyby“, ale také je zde možnost, že AMD chystá nějaké další rozšíření nabídky nebo „refresh“, který by mohl přinést vyšší výkony.

První kartou, která se zde objevuje, je Radeon RX 7500 XT. Zatímco RX 7600 má 2048 jader, u RX 7500 XT některé zdroje předpokládaly polovinu, tedy 1024 jader. Osobně mi to přijde příliš málo, uvážíme-li, že RX 6400 jich má 768. U takového modelu bych čekal spíše něco okolo 1500, možná i více.

Další kartou, která se tu objevila, ale AMD ji ještě nepředstavilo (a možná ani nikdy nepředstaví), byl Radeon RX 7700. Tady připomeňme, že RX 7600 XT má 2048 jader, výkonnější RX 7700 XT pak 3456 jader. Pokud by taková karta vznikla, nabízely by se nižší takty než u 7700 XT a/nebo nižší počet jader (kolem 3000?).

Další nepředstavené modely, které jsou u konfigurátoru Seasonicu, mají názvy Radeon RX 7950 XT a RX 7950 XTX, přičemž zde je možné, že by se něco takového mohlo i objevit. Nebylo by to totiž poprvé, co se představil vyšší model xx50 (vzpomeňme např. na Radeon RX 6950 XT).

Posledním zmiňovaným modelem byl Radeon RX 7990 XTX. Tady se nabízí např. slepenec dvou čipů, který nikdy nedošel realizace. Každopádně to, že se v databázi grafických karet AMD tyto modely objevily, neznamená, že se objeví i reálně. Myslíte však, že některý z těchto pěti to bude? Který?