Seasonicu unikla data o TDP nových GeForce aneb 500W pro RTX 5090

Úniky mohou mít různé zdroje a jedním z nich mohou být i výrobci zdrojů. Na stránkách Seasonicu je totiž Wattage Calculator , což je nástroj pro spočítání spotřeby PC a stanovení vhodného zdroje. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se mezi grafickými kartami, které si lze do sestavy navolit, nebyly také připravovanéna architektuře. Pochopitelně je otázkou, nakolik je informace z těchto stránek pravdivá, tedy zda Seasonic opravdu tyto hodnoty zná, nebo zda je jen předpokládá. Pojďme se tedy podívat, jaké hodnoty jsou zde uvedeny.

GeForce RTX 5090: 500 W (o 50 W více proti 450 W RTX 4090, +11 %)

GeForce RTX 5080: 350 W (o 30-50 W více proti 300-320 W RTX 4080 a 4080 Super, +9 až +17 %)

GeForce RTX 5070: 220 W (o 0-20 W více proti 200-220 W RTX 4070 a 4070 Super, +0 až +10 %)

GeForce RTX 5060: 170 W (o 5-55 W více proti 115 W RTX 4060 a 160-165 W u RTX 4060 Ti, +3 až +48 %)

GeForce RTX 5050: 100 W

Jak vidíme, u vše verzí došlo k mírnému navýšení spotřeby zhruba okolo desetiny a nejvýkonnější model by se měl dostat na 500 W. Dle těchto informací by tak nemělo zůstat na původních 450 W, ale nemělo by dosahovat ani 600 W, jak se kdysi šuškalo. Ohledně srovnání však záleží také na tom, zda to porovnáváme vůči standardní nebo Super verzi (u RTX 4070 a 4080).

Velkou výjimkou ohledně procentuálního rozdílu je RTX 5060, kde jde skoro o poloviční skok. To ale může napovídat tomu, že RTX 5060 do střední třídy přinese mnohem vyšší výkon a nebude nahrazovat RTX 4060, ale RTX 4060 Ti. RTX 5050 by pak mohla být náhradou RTX 4060, ale nejít absolutním výkonem moc nahoru a zamířit více na pomezí low-endu a nižšího mainstreamu. Znovu je ale potřeba podotknout, že toto vše nejsou oficiální informace Nvidie a stále nevíme, zda tomu tak skutečně bude nebo ne.