Když pod PC potřebujete tácek: ponorné chlazení od CoolBitts

CoolBitts ICEbox je prostě a jednoduše počítač v nálevu, čili komponenty ponořené do kapaliny, která zajistí dobrý odvod tepla. Jak je vidět na prvním snímku, pod takové PC je vhodné umístit tácek pro zachycení případně vyšplíchnuté kapaliny, který sice není moc elegantní, zato je však praktický.

Společnost CoolBitts představila svůj ICEbox na konferenci Supercomputing, kde jsme mohli vidět také jiné ponorné chlazení , ovšem v poněkud větším měřítku a ne pro běžný PC hardware. Zde máme naprosto běžné komponenty pro složení domácího počítače, jak je vidět na první pohled.

Zřejmé pak je, že použitá kapalina nemůže být elektricky vodivá a také ne příliš viskózní, aby mohla dobře proudit a fungovaly v ní i ventilátory. Vedle toho také nelze čekat, že můžeme počítač prostě jen ponořit do akvárka a očekávat, že se bude nějak výjimečně dobře chladit. Pro to je zde speciální okruh, který má na starosti právě zchlazení použité kapaliny. Můžeme tak o tom celém uvažovat jako o vodním chlazení s otevřeným okruhem. Nejde tak o dvoufázový systém, v němž se kapalina vlivem tepla vypařuje a na výměníku zase kondenzuje, aby se koloběh opakoval. Je to jednofázový systém s vodní pumpou a radiátorem, čili s nuceným oběhem.

Oproti klasickému vodnímu chlazení je tu ta výhoda, že není třeba využívat vodní bloky, které jsou nákladné a obvykle potřebujeme pro nový hardware i nový blok, což může finančně velice zabolet zvláště v případě grafické karty.

Podobné systémy jsme přitom už měli šanci vidět, ale spíše šlo o jednotlivé sestavy podnikavých kutilů, kde se zpravidla využívaly minerální oleje a rovněž jejich nucený oběh. CoolBitts ale chtějí takové chlazení a v podstatě celou počítačovou skříň nabídnout na trhu včetně všeho, co potřebujeme pro zprovoznění. Patří sem i software.

Nepoužívá se zde přitom minerální olej, který má právě až moc vysokou viskozitu, kvůli níž pumpy a ventilátory pracují jen ztěžka. Půjde o speciální kapalinu EC-120 od firmy Electrocool, která ovšem bude představovat značnou část celkových nákladů. Dostaneme jí 5 galonů, čili asi 19 litrů, které se na trhu samostatně prodávají za cca 500 dolarů.

Je pak zřejmé, že využití desky formátu ATX by byl až příliš velký luxus a že je velice vhodné komponenty poskládat tak, aby zabraly co nejméně prostoru. Můžeme tak využít buď desku formátu Mini-ITX nebo Micro-ATX, adekvátně dlouhou grafickou kartu a ATX zdroj v pozici nad procesorovým chladičem. Systém pak může uchladit až 750 W sestavu, do čehož se při ukázce vcelku pohodlně vešla sestava s 32jádrovým Threadripper 2990WX a GeForce RTX 2080 Ti, kde displej ukazoval nejvyšší spotřebu 618 W a teplotní senzory v kapalině pak udávaly 30 °C.

Plný kit zahrnuje samotnou skříň, respektive akvárko, měřák spotřeby, I/O panel s madly a montážním panelem pro desku, pumpu s průtokem přes 3 litry za minutu, ventilátory a zmíněnou kapalinu. Celkově pak vyjde na 2450 USD bez daně, přičemž CoolBitts se nebrání velkým zákazníkům nabídnout i řešení na míru.

