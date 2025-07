Kompletní řada RTX 5000 se dostala do Steam Survey, Radeony RX 9000 stále chybí

Steam Survey vychází pro další měsíc a i tentokrát jsou výsledky pozitivní pro Nvidii a negativní pro AMD. Zatímco však Kontroverznívychází pro další měsíc a i tentokrát jsou výsledky pozitivní pro Nvidii a negativní pro AMD. Zatímco však nedávno dávala nízká čísla společnosti AMD smysl, data pro červen už jsou více zarážející. Pojďme se ale nejprve podívat na situaci na prvních 5 místech.

Ve vedení je tentokrát GeForce RTX 4060 Laptop se 4,99 % (nárůst ze 4,65 %), přičemž si vyměnila pozici s desktopovou RTX 3060, která má nyní 4,57 % (spadla ze 4,73 %). Třetí místo si ponechává RTX 4060 se 4,41 % (v květnu 4,44 %). Na třetím místě máme stařičkou GTX 1650, která spadla na 3,35 % (minulý měsíc 3,47 %) a mírně si polepšila low-endová RTX 3050 se 3,13 % (v květnu 3,09 %). O desetinku tak předběhla GeForce RTX 4060 Ti, o trochu více vzadu pak byly modely RTX 3060 Ti, RTX 3060 Laptop a RTX 3070 Ti.

Jde současně o první měsíc, kdy se do přehledu dostaly všechny desktopové modely GeForce RTX 5000 architektury Blackwell. Nejlépe je na tom RTX 5070 na 26. pozici s 0,99% zastoupením. Až na 45. místě je RTX 5080 s 0,57 % a hned za ní je RTX 5070 Ti s 0,55 %. Posouváme se na 59. pozici, kde je RTX 5060 Ti s 0,41 % (v květnu 0,21 %) a 66. místo, kde debutovala RTX 5060 s velmi slušnými 0,34 %. V přehledu je také poprvé RTX 5090 na 92. místě s 0,19 %. Mimochodem, poprvé se tu dostaly také mobilní verze těchto grafik, a to RTX 5060 Laptop na 52. pozici s velmi vysokými 0,47 % a RTX 5070 Ti Laptop, která je na 99. místě.

Zarážející je ale absence architektury RDNA 4 od AMD. Jak bylo řečeno minule, tehdy jejich absence vzhledem ke situaci, načasování trhu, počtu dostupných karet a podobně dávala docela smysl. Tentokrát bychom už přece jen čekali, že se nějaký ten model dostane do přehledu, navíc by tuto teorii částečně podporovaly i jiné statistiky. Radeon RX 9060 XT by se však asi moc čekat nedal, ten se prodával od června. Např. statistiky z Německa a Česka ukázaly, že zde v obchodech, které udávají prodejní čísla, RTX 5060 Ti tvoří asi 2,5-3krát více prodejů než RX 9060 XT. A vzhledem k tomu, že RTX 5060 Ti má 0,41 %, toto by nás dostalo nejspíš těsně pod 0,15 %, a tedy mimo statistiku.

Kde to ale smysl nedává, je Radeon RX 9070 XT. Tam totiž tytéž statistiky ukazují opak. Zejména u Mindfactory v Německu Radeon RX 9070 XT doslova válcuje Nvidii. S více než 4500 prodanými kusy má téměř dvojnásobek toho, což RTX 5070 a RTX 5070 Ti dohromady (zhruba 1100+1400 kusů). Celkové prodeje Radeonu RX 9070 XT se z Mindfactory a Alzy dají odhadnout někam okolo 6500-7000 karet (Alza udává jen rozsahy), čímž překonává RTX 5070 s cca 3500 kartami a RTX 5070 Ti se zhruba 3000 kartami. Pouze Radeon RX 9070 v této kategorii zaostává a má jen necelých 1500 karet. Data těchto dvou evropských obchodů naznačují, že RX 9070 XT by měl modely od Nvidie překonat, tedy být hodně nad 1 % a ne pod 0,15 %.

Bohužel data z dalších zemí nemáme. Na Amazonu máme jen pozice, a to konkrétně:

Radeon RX 9070 XT: 16, 17, 24, 37, 64

GeForce RTX 5070: 11, 14, 18, 19, 31, 32, 43, 74, 83

GeForce RTX 5070 Ti: 6, 35, 40, 63

Tady to naopak nahrává dominanci RTX 5070, která má v seznamu 100 nejlepších hned 9 karet, a 4 z nich jsou na lepší než 20. pozici. RX 9070 XT a RTX 5070 Ti vypadají vyrovnaně (6. nejprodávanější karta u Nvidie ale bude mít pravděpodobně vyšší prodeje než 16. a 17. pozice u AMD dohromady). I tak to ale vypadá, že by Radeonů RX 9070 XT nemělo být výrazněji méně než cca polovina RTX 5070 Ti (tedy by se dal odhadovat podíl okolo 0,5 % na Steamu jak z podílu vůči RTX 5070, tak i vyrovnanosti k RTX 5070 Ti, ale určitě ne pod 0,15 %).

Na Neweggu to pro AMD vypadá také docela dobře, bere 2. i 3. nejprodávanější kartu, nicméně v Top 96 má jen 9 karet a 55 % karet (tedy mírná většina) z toho je až od 50. pozice dál, zatímco RTX 5070 tu má mnohem větší počet 14 karet (a jen 43 % karet horších než 50. pozice, tedy mírná většina je v první polovině), RTX 5070 Ti pak 10 karet (40 % karet od 50. pozice). I tady to nahrává teorii, že pokud má RTX 5070 skoro 1 % a RTX 5070 Ti 0,55 %, RX 9070 XT by měl mít rovněž někde kolem 0,5 %, ne-li o něco více.