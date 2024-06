Kontroverzní Microsoft Windows Recall bude ve výchozím stavu vypnutý

Microsoftu a jeho systému Windows Recall.

Systémy umělé inteligence se v poslední době přesouvají více lokálně na samotné počítače, což je umožněno výkonnými NPU v procesorech (Qualcomm, AMD i Intel). To by mělo rovněž zvýšit soukromí, neboť se data nebudou zpracovávat na cloudu. Jenže právě soukromí je často zmiňovaným problémem, což se stalo i systému Apple Inteligence , který tuto lokálnost docela "zazdil" občasným využíváním Private Cloud Compute i možností využívat ChatGPT. To by mělo sice soukromí plně zachovávat (a v případě ChatGPT být vysloveně na vyžádání), ale člověk nikdy neví. Velký odpor se strhnul i na adresua jeho systému

Tento systém každých 5 sekund vyfotí obrazovku uživatele a na získaných datech se pak učí rozpoznávat všemožné věci, se kterými uživatel pracoval. To mu např. pomocí přirozeného jazyka umožní vyhledávat data nebo hledat odpovědi v těchto osobních datech. Příkladem, který uvádí Microsoft, je např.: "Jak se jmenuje korejská restaurace, o které mluvila Alice?" Nemusíte si pamatovat kdy jste se o tom bavili, v jaké aplikaci jste se o tom bavili a podobně. Systém to sám najde. Resp. měl by to najít. Mnoha lidem se ale nelíbí fakt, že by jim počítač měl každých 5 sekundy vytvářet screenshot a považují to za nepřípustný zásah do soukromí. A tak ačkoli to někteří jistě využijí a zjednoduší si tím život, jiní by to měli raději vypnuté. Microsoft vyslyšel nářky a funkce Recall bude nově ve výchozím stavu vypnutá. Její aktivaci si tak uživatel musí vyžádat.

Na to, aby fungovala, potřebujete Copilot+ PC, 16 GB RAM, procesor s minimálně 8 vlákny a 256GB úložiště, Zapíná se klávesami Win+J. Uživatel může pořizování snímků systému trvale i dočasně vypnout, přičemž se pak samočinně aktivuje po půlnoci. U moderních prohlížečů (Edge, Firefox, Opera a Chrome) umožňuje vypsat seznam stránek, na kterých nemá fungovat, příkladem může být třeba bankovnictví a jistě by se našlo mnoho dalších citlivých stránek. Podobně tak lze vyfiltrovat aplikace, kde to nemá provádět. U 256GB úložišť si funkce alokuje 10-25 GB dle nastavení, u 512GB úložiště 25-50 GB a u 1TB a větších pak 25-150 GB (ve výchozím stavu jde o nejvyšší hodnotu).