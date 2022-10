Korejské Plana Aero vyvíjí 6rotorový 6místný eVTOL, létat má za 6 let

Plana Aero, která úspěšně zakončila jedno z investičních kol, ve kterém vybrala 9 milionů USD (např. od firem Schmidt, DSC Investment, Shinhan Asset Management, FuturePlay, Dt&Investment, Industrial Bank of Korea, Kibo Technology Fund a Xenoholdings Asia), čímž získala prostředky pro další pokračování vývoje jejího letounu. Téma elektrický letounů s vertikálním startem (eVTOL) je živé a máme tu další společnosti, které prezentují své cíle. Před několika dny ukázala čínská společnost XPeng svůj dvoumístný eVTOL X2 , nyní tu máme jihokorejskou společnost, která úspěšně zakončila jedno z investičních kol, ve kterém vybrala 9 milionů USD (např. od firem Schmidt, DSC Investment, Shinhan Asset Management, FuturePlay, Dt&Investment, Industrial Bank of Korea, Kibo Technology Fund a Xenoholdings Asia), čímž získala prostředky pro další pokračování vývoje jejího letounu.

V tomto případě to ale nemá být malé dvoumístné létací auto (příp. eVTOL), ale o něco větší záležitost. Tento eVTOL totiž pojme vedle pilota ještě dalších 4-6 pasažérů podle cestovatelské třídy. Letoun má mít 6 rotorů, čtyři jsou výklopné nahoru, dva zadní se pak sklápí dolů. Hmotnost stroje má zamířit do třídy do pouhých 700 kg (zde je velkou otázkou, jak chtějí v tak nízké hmotnosti mít celý letoun včetně zdroje energie pro motory). Společnost hovoří o doletu 350 mil, což je zhruba 560 km, přičemž by mělo najít své využití např. i nad mořem. Pokud jde o rychlost, hovoří se o typické letové rychlosti 300 km/h, přičemž ta maximální má dosahovat až 350 km/h.

Velkou otázkou pochopitelně je, kdy se něčeho takového dočkáme. Společnost by chtěla demonstrovat prototyp v roce 2024 a ke komerčnímu nasazení chce dospět v roce 2028. Jak to ale u podobných startupů bývá obvyklé, asi bychom neměli očekávat splnění těchto termínů a být raději pesimističtější. Kdy si myslíte, že se toto objeví na nebi?