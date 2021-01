Kosmická loď Orion je připravená letět k Měsíci v rámci mise Artemis

První fáze programu Artemis , tedy Artemis I, je již za rohem. Na podzim tohoto roku by měla NASA vyslat na let okolo Měsíce kosmickou loď Orion s pomocí rakety SLS, tato mise proběhne zatím bez posádky a bude testovací. První astronauté po ukončení programu Apollo by se pak na Měsíc měli podívat nejdříve v roce 2024, součástí posádky bude také poprvé astronautka.

Nyní to vypadá, že kosmická loď Orion od společnost Lockheed Martin je svému prvnímu letu k Měsíci zase o něco blíže. Společnost dokončila montáž a také testování lodi a Orion přepravila do NASA. Nyní budou na kosmické lodi probíhat už jen finální úpravy a bude se připravovat na svůj let k Měsíci ke konci roku 2021. Tyto poslední přípravy zahrnují například doplnění paliva, integrování systému pro nouzové přerušení letu a připevnění lodi Orion na raketu SLS, která ji vynese.

V rámci Artemis I bude Orion kroužit okolo Měsíce, aby se mohly důkladně otestovat systémy této kosmické lodi, rakety SLS a také operace pozemního týmu NASA. To vše je nutné vyzkoušet před začátkem fáze Artemis II, kdy budou na palubě kosmické lodi i astronauté a vše bude muset fungovat spolehlivě. Let s posádkou s přistáním na měsíčním povrchu nastane poté až v rámci fáze Artemis III.

NASA ale musí počítat také s tím, že by se mise programu Artemis mohly zpozdit kvůli finanční otázce. V současné době koronavirové pandemie a s ní související ekonomické krize je možné, že po finanční stránce nebude možné přistání na Měsíci v roce 2024 uskutečnit. Může se tedy stát, že si Orion dá po splnění Artemis I delší pauzu.