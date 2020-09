NASA Artemis Plan: kterak na Měsíci přistane první žena a další muž

NASA se chce vrátit na Měsíc už dříve, ovšem s prvními astronauty po ukončení programu Apollo počítá v roce 2024, kdy má na našem souputníku přistát první žena a další muž. Tato skutečnost je pochopitelně neustále zmiňována, neboť pro USA to bude znamenat další prvenství, i když jen genderové. Od poslední mise Apollo by tak mělo uplynout 52 let.

Americká agentura má v tomto ohledu podporu Kongresu, a to ze strany demokratů i republikánů. Jim Bridenstine /NASA Administrator) pak zopakoval, že tentokrát chce NASA na Měsíci už zůstat (či u něj prostřednictvím stanice Gateway) a využít jej jako odrazový můstek k Marsu. To přitom nepředstavuje jen možné starty od Měsíce, ale také to, že ten poslouží pro trénink a také pro zkoušení nových technologií, a to třeba těch pro získávání surovin z lokálních zdrojů.

Už přibližně za rok se také budeme moci těšit na první vypuštění lodi Orion na raketě SLS, ale do té doby ještě musí proběhnout řada testů. První dvě mise programu Artemis pak zavedou lodě Orion na cestu kolem Měsíce a zpět. První právě v roce 2021 bude ještě nepilotovaná a o dva roky později už budou v Orionu (mise Artemis II) sedět první astronauté, kteří se po více než 50 letech podívají zblízka na Měsíc.

Co je ale nového v plánu pro Fázi 1? NASA se rozhodla provést test, který ověří manévrovací schopnosti lodi Orion s využitím ručního ovládání. Ta se v misi Artemis II oddělí od pohonného kryogenického modulu a astronauté si vyzkouší přiblížení a oddálení od něj. Je tak zřejmé, že jde o přípravu pro vesmírné rendezvous a dokovací proceduru.

NASA také připomněla, že už v příštím roce se v rámci komerčního nákladu na Měsíc vydají mnohá robotická zařízení, jejichž seznam jsme uvedli nedávno

V roce 2024 tak dle plánu už konečně proběhne mise Artemis III, která má vyústit v přistání astronautů poblíž jižního pólu Měsíce. To přitom má zajistit některý z vyvíjených komerčních přistávacích systémů. Je také možné, že ještě před tím se astronauti dostanou na palubu stanice Gateway, kde si budou moci před přistáním vyzvednout zásoby. Na povrchu Měsíce totiž mají vydržet téměř celý týden, v jehož průběhu budou sbírat vzorky a provádět experimenty. Poté se opět vrátí na Orion a vydají zpět na Zemi.

Co se týče stanice Gateway, její první moduly (jeden pohonný a energetický a druhý obyvatelný a logistický) jsou chystány pro vypuštění v roce 2023. Počítá se s tím, že už tento základ stanice bude schopen fungovat autonomně a provést řadu experimentů do té doby, než dorazí první obyvatelé (konkrétně bude zkoumat vesmírné počasí u Měsíce). Postupem času by se Gateway měla rozšiřovat, což umožní i prodlužovat pobyt astronautů na povrchu Měsíce a počítá se právě i s těžbou cenných surovin, a to především vody, z níž se může získat i potřebný kyslík či palivo.

