Koupě Activision Blizzardu Microsoftem je v hledáčku britských regulátorů

Microsoft a Activison Blizzard byla

Rekordní transakce na herním trhu mezi společnostmibyla oznámena v polovině letošního ledna a mělo by jít o téměř 69 mld. USD. Záměr je jedna věc, ale to, zda nákup schválí i příslušné regulační úřady, je věc druhá. Nyní se do věci vložil britský regulátor Competition and Markets Authority (CMA), který oznámil, že bude zkoumat, zda tato akvizice nebude na škodu hospodářské soutěži a nepovede ke zhoršení postavení zákazníků např. vyššími cenami, nižší kvalitou nebo omezením možností volby.

Do 20. července chce sbírat data pro finální posouzení a termín pro vynesení rozhodnutí byl stanoven nejpozději na 1. září. Tehdy se rozhodne, zda s akvizicí není žádný problém, nebo zda bude nutné ji prozkoumat dále. Microsoft se nechal slyšet, že s CMA bude plně spolupracovat, a řekl, že dává jasně najevo, jak chce dál vést svůj herní byznys, i to, proč si myslí, že z toho budou profitovat hráči, vývojáři i celý průmysl.

Akvizice už stihla vzbudit několik pozdvižených obočí. Vyšetřují se např. tři muži, kteří měli investovat do Activision Blizzardu nemalých 108 mil. USD těsně před oznámením akvizice, takže je tu podezření na informace zevnitř. Několik amerických senátorů v dubnu žádalo FTC o negativní stanovisko k akvizici, protože by mohla vést k monopolní situaci a horším vyjednávacím pozicím pro zainteresované strany, kterých by se výsledek akvizice týkal.