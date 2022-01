Microsoft kupuje Activision Blizzard, transakce má vyjít na 68,7 mld. USD

Blizzard se už opět stěhuje. V roce 2008 se dostal pod křídla společnosti Activision a nyní se celá firma Activision Blizzard stěhuje pod křídla Microsoftu. Ten totiž oznámil záměr koupit tuto firmu za 95 USD za akcii, což odpovídá 68,7 mld. USD. Jde tak o největší nákup Microsoftu, který daleko překonává jeho dosavadního rekordmana, nákup LinkedInu za 26,2 mld. USD. Je to také v oblasti počítačových her největší transakce, která by měla překonat Take Two, které před pár týdny oznámilo převzetí herního studia Zynga.

Transakce pochopitelně ještě musí projít potřebnými schvalovacími procesy (regulátory i akcionáři), byla už nicméně schválena správními radami obou společností. Pokud půjde vše po másle, měl by být nákup dokončen ve fiskálním roce 2023. Výsledkem sloučení by mělo být i propojení programů jednotlivých firem, tedy např. Microsoft Game Pass by měl v budoucnu obsahovat i hry Activision Blizzardu. Zatímco ten první má 25 milionů předplatitelů, Activision Blizzard se těší 400 milionům měsíčních aktivních hráčů ve 190 zemích. Celkově by tak Microsoft měl zahrnovat 30 herních studií. Připomeňme, že Activision Blizzard má pod sebou herní značky jako Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty a díky studiu King např. také Candy Crush, celkově pro něj pracuje skoro 10 tisíc lidí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: