Krachuje další kryptoprojekt: ochranu před věřiteli chce i BlockFi

FTX zdaleka nemá jen jednu oběť. Tou další je společnost BlockFi totiž vyhlásilo bankrot podle kapitoly 11. Zažádalo tak o ochranu před věřiteli. BlockFi je mladá společnost z roku 2017, kterou založil Zac Prince a Flori Marquez v Jersey City, New Yorku. Nabízela kryptoměnové půjčky (půjčila peníze za zástavu v podobě kryptoměny). Pád kryptoměnové platformyzdaleka nemá jen jednu oběť. Tou další je společnost BlockFi , která už před několika dny pozastavila možnost výběrů, což je obvykle velmi špatné znamení. A ukázalo se, že podezření bylo správné.totiž vyhlásilo bankrot podle kapitoly 11. Zažádalo tak o ochranu před věřiteli. BlockFi je mladá společnost z roku 2017, kterou založil Zac Prince a Flori Marquez v Jersey City, New Yorku. Nabízela kryptoměnové půjčky (půjčila peníze za zástavu v podobě kryptoměny).

K dnešnímu dni má přes 100 tisíc zákazníků, přičemž tím největším je Ankura Trust, kterému dluží 729 mil. USD. Druhým největším je právě FTX (resp. její mateřská společnost West Realm Shires), kde jde o 275 milionů, což měla být půjčka umožňující překlenout těžké období, které u BlockFi trvá už nějakou dobu. Tehdy bylo nabízeno až 400 mil. USD. Nakonec se sám "zachránce" dostal do potíží.



Společnost má v peněžních prostředcích k dispozici jen 257 mil. USD, což na splacení závazků rozhodně nestačí, mělo by to ale pokrýt náklady na restrukturalizaci. Další restrukturalizace má zahrnovat např. další propouštění zaměstnanců (těch mělo v minulém roce okolo 850), což by mělo alespoň částečně snížit náklady společnosti.